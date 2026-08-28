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Barrio Santa Rosa de Lima: asesinaron a balazos a una mujer frente a su casa

La víctima fue identificada como Mercedes Evangelina Uviedo, de 47 años. Recibió un disparo frente a su domicilio de calle Arenales al 2200 y falleció horas más tarde

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de agosto 2026 · 06:59hs
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La víctima recibió un disparo al quedar en medio de un enfrentamiento entre bandas

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La víctima recibió un disparo al quedar en medio de un enfrentamiento entre bandas

Este jueves, antes de las 21, en una vivienda ubicada en Arenales al 2200, en la ciudad de Santa Fe, Mercedes Evangelina Uviedo, de 47 años, fue baleada en el ingreso a su domicilio y murió horas más tarde en el hospital Cullen.

El violento suceso fue denunciado por vecinos del barrio Santa Rosa de Lima a través de un llamado a la central de emergencias 911, en el que alertaron sobre un presunto enfrentamiento a balazos entre delincuentes de bandas antagónicas. En ese contexto, Uviedo habría sido alcanzada por uno de los disparos.

Al lugar llegaron oficiales de Orden Público y Cuerpos, quienes entrevistaron a vecinos y testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector.

Baleada, asistida y trasladada

Cuando los oficiales llegaron a la vivienda de Arenales al 2200, encontraron a Uviedo tendida en el suelo y con una herida de arma de fuego. La mujer estaba siendo asistida por vecinos del sector.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), cuyo personal la trasladó de urgencia al hospital Cullen. Allí fue recibida por los médicos, quienes constataron la gravedad de la herida. Pese a la atención recibida, la mujer murió horas más tarde.

La investigación

En el lugar, los oficiales entrevistaron a familiares y vecinos de la víctima, quienes señalaron que Uviedo se encontraba sola en el domicilio al momento del ataque.

Posteriormente llegaron los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI), área Homicidios, junto con los peritos criminalísticos del área Científica, quienes trabajaron tanto en la escena del crimen como en el hospital Cullen.

Los agentes realizaron las primeras diligencias para reconstruir la mecánica del ataque e identificar a los responsables. También se avanzó en el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona y en la identificación de posibles testigos.

La causa fue caratulada como femicidio

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe, que informaron lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni.

Posteriormente, el caso fue derivado a la fiscal de la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA, Vivian Galeano, quien ordenó una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Entre ellas, dispuso la identificación de todas las personas que pudieran aportar información como testigos, el relevamiento y secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el ataque y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Además, una vez finalizadas las actuaciones en el hospital, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial, donde los médicos forenses realizarán la correspondiente autopsia para establecer científicamente la causa de muerte.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados por agentes especializados del área Científica de la PDI.

La investigación continúa en procura de determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y dar con el o los responsables.

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Santa Rosa de Lima femicidio mujer balazos asesinato
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