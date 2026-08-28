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Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

La policía confirmó que un joven sufrió lesiones en el abdomen y en la cabeza mientras estaba en una cancha de la zona norte de Rosario

28 de agosto 2026 · 14:25hs
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Fútbol 5 violento. La víctima recibió asistencia inicialmente en el Hospital Alberdi de Rosario.

Archivo / La Capital

Fútbol 5 violento. La víctima recibió asistencia inicialmente en el Hospital Alberdi de Rosario.

Un joven de 20 años fue internado este jueves luego de la denuncia de una agresión inusitada durante un partido de fútbol 5. El jugador amateur dijo que un rival lo apuñaló a la noche y también sufrió otras lesiones como consecuencia del episodio registrado en el norte de Rosario.

La policía confirmó que Ignacio C. resultó herido a última hora de la jornada en la zona de Superí y Pizzurno, a metros de un centro de salud provincial. Después del ataque, lo llevaron hasta el Hospital Alberdi, donde los médicos decidieron derivarlo para continuar con el tratamiento.

El operativo de las fuerzas de seguridad provinciales concluyó sin arrestos en el barrio La Esperanza. De acuerdo al diagnóstico inicial, el paciente atendido en el nosocomio municipal presentaba lesiones de arma blanca en el abdomen y la cabeza.

¿Cómo fue la pelea durante el partido de fútbol 5?

La víctima se encontraba consciente cuando ingresó al efector para solicitar asistencia. En ese momento denunció que había protagonizado una discusión con el equipo contrario en un partido de fútbol 5.

Durante la entrevista en la zona norte, Ignacio C. dijo que uno de los rivales sacó un arma blanca y lo atacó. Poco después de las 20.30, lo atendieron en el hospital para evaluar su estado de salud.

La primera médica que recibió al muchacho advirtió que tenía una herida penetrante y extensa en el cuero cabelludo. Además, detectó lesiones similares en la región toracoabdominal.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, el paciente fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo trasladó en ambulancia hacia las 22 y el equipo de guardia solicitó nuevos estudios. En tanto, el registro del procedimiento policial quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 30ª.

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