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Cayó Jesús Rubén Saire, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y que no se presentó a escuchar la sentencia

Lo aprehendieron pesquisas de la PDI en el barrio Santa Rosa de Lima. Un tribunal lo había hallado penalmente responsable días atrás, pero no se presentó a escuchar la sentencia, por lo que el juez ordenó su inmediata detención.

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de agosto 2026 · 08:18hs
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 En el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe

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 En el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron con el paradero de Jesús Rubén Saire

Este martes, en cercanías de las calles Aguado y Monseñor Zaspe, en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron con el paradero de Jesús Rubén Saire, de 39 años, quien era buscado a partir de una orden de detención judicial.

Los agentes de la PDI Región I se constituyeron frente a una vivienda precaria y observaron que, desde el interior, un hombre intentaba huir en dirección contraria a la de los investigadores. Los pesquisas lo reconocieron de inmediato como la persona requerida, le dieron alcance, lo redujeron y procedieron a su traslado.

La situación fue comunicada a las autoridades judiciales. La detención se produjo en el marco de la investigación llevada adelante por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Benítez y Matías Palud, quienes investigaron al hombre por delitos contra la integridad sexual.

La reconstrucción de la causa

La causa se inició en 2022, a raíz de un robo cometido en un depósito de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de San Jerónimo Norte, localidad de la que Saire era oriundo.

En aquel momento, pesquisas de la PDI lograron identificarlo y secuestraron su teléfono celular. Al analizar el dispositivo, los investigadores encontraron videos con material de contenido sexual, entre los que había registros fílmicos de una serie de abusos sexuales cuyas víctimas eran menores de edad.

En su momento, el fiscal del MPA Alejandro Benítez explicó que, durante el operativo, los agentes secuestraron el teléfono celular del entonces investigado. El posterior peritaje informático permitió detectar elementos vinculados con delitos contra la integridad sexual.

A partir de esos indicios, se realizaron distintas diligencias que permitieron identificar a las víctimas y reconstruir los hechos investigados.

Los hechos y las pruebas

Una vez identificadas las víctimas, a Saire se le atribuyeron hechos ocurridos en 2022, dentro de una vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, y otros anteriores, registrados en 2018 y 2021, en una vivienda de San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias.

Durante la investigación se reunieron distintas pruebas que fueron incorporadas al proceso judicial y que permitieron avanzar hasta el debate oral.

El hombre atravesó el juicio en libertad. Con anterioridad había permanecido tres años en prisión preventiva, hasta que recuperó la libertad y aguardó en esa condición la realización del juicio.

Días atrás, un tribunal lo declaró penalmente responsable y le impuso una pena de 16 años de prisión por abuso sexual y delitos vinculados con pornografía infantil.

Sin embargo, Saire no se presentó a escuchar la sentencia, por lo que el juez dispuso su inmediata detención. La orden fue ejecutada este martes por los investigadores de la PDI, que lograron localizarlo y aprehenderlo en el barrio Santa Rosa de Lima.

• LEER MÁS: Condenado a 16 años por abusar de dos niñas: no fue a la sentencia y quedó prófugo

condenado prisión abuso sexual Santa Rosa de Lima
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