Brutal agresión en un boliche de Santa Fe: una joven denunció que quisieron matarla a golpes con una botella

Su nombre es Carina y tiene 22 años. Describió la brutal golpiza que recibió por parte de otra joven en un reconocido boliche de la ruta nacional 168. "Me quiso matar", aseguró.

Bestial relato: “Me rompió la botella en la cabeza, cuando me quiero defender ella estaba con el pico de la botella. Directamente ella me quería matar porque me quería cortar el cuello”

La joven reveló que se encontraba trabajando en el sector VIP cuando se presentó la agresora y la empezó a insultar verbalmente. Carina aclaró que “ya había tenido problemas” con la misma chica quién, según advirtió, intentó robarle el celular.

Ante las amenazas, la víctima decidió bajar al sector ULTRA VIP donde se encontraba la dueña a quién le expuso la situación que estaba viviendo. “Le comenté que esta chica me estaba diciendo cosas, si la podía sacar, y la dueña me dijo que no le de importancia”.

Agresión salvaje

Luego, Carina se dirigió hasta el baño del boliche y fue sorprendida por la agresora. “Me empezó a decir cosas, me miró y me dio un botellazo en la cabeza”.

Continuando con su relato, la joven dijo: “Me rompió la botella en la cabeza, cuando me quiero defender ella estaba con el pico de la botella. Directamente ella me quería matar porque me quería cortar el cuello”.

“Cuando me quiere dar en el cuello, pongo el brazo y ahí es donde me cortó. Me hicieron tres puntos porque fue una herida profunda”, sostuvo.

Carina manifestó el boliche no cuenta con botiquín de primeros auxilios y que una mujer que estaba de seguridad la asistió atándole un guante de látex en la herida. Posteriormente, denunció que la sacaron del lugar “arrastrándola” y que la derivaron al hospital José María Cullen donde constataron las heridas. “Me pusieron tres puntos en el brazo”, dijo.

“Ella me quiso matar”, insistió y apuntó contra los dueños del boliche por su falta de accionar. “Nunca se comunicaron conmigo”.

“No me mataron porque puse el brazo porque la mina iba directamente a meterme la botella en el cuello”, concluyó Carina.