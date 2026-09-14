Uno Santa Fe | Policiales | río salado

Buscan intensamente a un joven de 19 años en el río Salado: desapareció tras caer de una canoa a la deriva

El trágico episodio ocurrió este domingo por la tarde a la altura de la Circunvalación y calle Beruti, en barrio Los Troncos. La víctima, identificada como Leandro Ezequiel Urdener, subió a una canoa que se desató de la costa y fue arrastrada hacia el sur. Buzos Tácticos retomaron la búsqueda con las primeras luces del lunes.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de septiembre 2026 · 08:17hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Río Salado: buscan intensamente a un joven de 19 años que cayó al agua desde una canoa.

Río Salado: buscan intensamente a un joven de 19 años que cayó al agua desde una canoa.

Este domingo, cerca de las 18,30, y en la zona donde Circunvalación a altura de calle Beruti, sobre las aguas del río Salado, se desató una emergencia náutica por la desaparición de un joven que había caído de una canoa arrastrada por la corriente.

El aviso se canalizó a través de los operadores de la central de emergencias 911, que comisionaron al lugar a oficiales de la Sección Perros de la Policía de Santa Fe (PSF). Al arribar, los oficiales entrevistaron al cuñado del desaparecido, quien relató que ambos se encontraban pescando desde la orilla cuando Leandro Ezequiel Urdener, de 19 años, se subió a una canoa que no les pertenecía y lo invitó a acompañarlo. Ante la negativa, desató la soga de amarre; la corriente empezó a arrastrar la embarcación hacia el sur y, en ese trayecto, el joven cayó al agua y se perdió en la profundidad del río.

LEER MÁS: Tragedia en el río Salado: encontraron el cuerpo del adolescente que estaba desaparecido desde el lunes

El trabajo de Buzos Tácticos

Poco después se presentaron los Buzos Tácticos, que iniciaron las tareas de búsqueda en el agua con recorrido en distintas embarcaciones en el sector que fue apuntado por los testigos.. El horario nocturno y la escasa visibilidad obligaron a suspender el operativo. Esta mañana con las primeras luces del amanecer, los Buzos Tácticos BT retomaron la búsqueda del joven Leandro Ezequiel Urdener de 19 años.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso denunciado sobre la desaparición del joven Urdener de 19 años en las aguas del río Salado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la producción de un informe detallado sobre el suceso, y la intervención de la División Paraderos de la Policía de Investigaciones PDI, que se hizo cargo del procedimiento.

río salado joven búsqueda Buzos tácticos
Noticias relacionadas
Violento asalto a un taxista en Santa Fe: lo hirieron en la cara para robarle el celular y la llave del auto. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Asaltaron e hirieron en el rostro a un taxista de 60 años: subió a un falso pasajero en la Terminal de Ómnibus

Insólito en San José del Rincón: Policías hallaron a un ladrón escondido en un sommier tras entrar a robar una casa

San José del Rincón: Policías hallaron a un ladrón escondido en un sommier tras entrar a robar una casa

Atacaron a balazos a un joven de 22 años desde una moto: estaba sentado en la vereda de su casa en Bº Guadalupe Oeste

Atacaron a balazos a un joven de 22 años desde una moto: estaba sentado en la vereda de su casa en Bº Coronel Dorrego

Cayo la encargada de un punto de venta de drogas en barrio Centenario con dosis de cocaína y de marihuana

Cayó la encargada de un punto de venta de drogas en barrio Centenario con dosis de cocaína y de marihuana

Lo último

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Último Momento
Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

El Senado busca convertir en ley esta semana Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Senado busca convertir en ley esta semana Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El problema que Unión viene arrastrando y que parece no tener solución

El problema que Unión viene arrastrando y que parece no tener solución

Ovación
Santiago Grassi volvió a brillar: récord y final en los Juegos Suramericanos

Santiago Grassi volvió a brillar: récord y final en los Juegos Suramericanos

Romina Imwinkelried por UNO 106.3: No se necesita mucho para luchar por los sueños

Romina Imwinkelried por UNO 106.3: "No se necesita mucho para luchar por los sueños"

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Juegos Suramericanos: mucha acción en la tercera jornada de competencias en Santa Fe

Juegos Suramericanos: mucha acción en la tercera jornada de competencias en Santa Fe

Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este lunes

Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este lunes

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe