Buscan intensamente a un joven de 19 años en el río Salado: desapareció tras caer de una canoa a la deriva

El trágico episodio ocurrió este domingo por la tarde a la altura de la Circunvalación y calle Beruti, en barrio Los Troncos. La víctima, identificada como Leandro Ezequiel Urdener, subió a una canoa que se desató de la costa y fue arrastrada hacia el sur. Buzos Tácticos retomaron la búsqueda con las primeras luces del lunes.

Este domingo, cerca de las 18,30, y en la zona donde Circunvalación a altura de calle Beruti, sobre las aguas del río Salado , se desató una emergencia náutica por la desaparición de un joven que había caído de una canoa arrastrada por la corriente.

El aviso se canalizó a través de los operadores de la central de emergencias 911, que comisionaron al lugar a oficiales de la Sección Perros de la Policía de Santa Fe (PSF). Al arribar, los oficiales entrevistaron al cuñado del desaparecido, quien relató que ambos se encontraban pescando desde la orilla cuando Leandro Ezequiel Urdener, de 19 años, se subió a una canoa que no les pertenecía y lo invitó a acompañarlo. Ante la negativa, desató la soga de amarre; la corriente empezó a arrastrar la embarcación hacia el sur y, en ese trayecto, el joven cayó al agua y se perdió en la profundidad del río.

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El trabajo de Buzos Tácticos

Poco después se presentaron los Buzos Tácticos, que iniciaron las tareas de búsqueda en el agua con recorrido en distintas embarcaciones en el sector que fue apuntado por los testigos.. El horario nocturno y la escasa visibilidad obligaron a suspender el operativo. Esta mañana con las primeras luces del amanecer, los Buzos Tácticos BT retomaron la búsqueda del joven Leandro Ezequiel Urdener de 19 años.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso denunciado sobre la desaparición del joven Urdener de 19 años en las aguas del río Salado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la producción de un informe detallado sobre el suceso, y la intervención de la División Paraderos de la Policía de Investigaciones PDI, que se hizo cargo del procedimiento.