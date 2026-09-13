Cayó la encargada de un punto de venta de drogas en barrio Centenario con dosis de cocaína y de marihuana

Fue durante un allanamiento realizado este fin de semana. Pesquisas antinarcóticos de la PDI investigaron un punto de venta de estupefacientes en la modalidad minorista en un inmueble de calle Tarragona al 220. Durante la ejecución de un allanamiento, aprehendieron a una mujer y hallaron cocaína fraccionada, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Cayo la encargada de un punto de venta de drogas en barrio Centenario con dosis de cocaína y de marihuana

Este fin de semana, pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), y como corolario de una investigación de varias semanas, concretaron un allanamiento en una vivienda de calle Tarragona al 200 en el barrio Centenario , en el marco de una investigación por venta minorista de estupefacientes.

Hubo pesquisas con puestos fijos que filmaron y fotografiaron la actividad incesante con la llegada de personas que ingresaban al inmueble, permanecían por espacio de pocos minutos, y luego se alejaban. La actividad era incesante, día y noche, y se incrementaba notablemente los fines de semana . También dentro de los elementos probatorios coleccionados durante la investigación hubo interceptaciones telefónicas. En ese marco la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda.

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Detenida

Luego de la irrupción del los especialistas del Grupo de Operaciones Tácticas GOT al interior del inmueble, resultó aprehendida la principal investigada por la venta barrial de drogas, identificada como C. A. D. de 54 años, y durante la requisa realizada en el interior del inmueble, secuestraron decenas de dosis de cocaína, dos teléfonos celulares y más de 95 mil pesos en efectivo.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y ésta hizo lo propio con el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Arturo Haidar,

El fiscal ordenó que la mujer aprehendida siguiera privada de su libertad, que sea llevada y revisada físicamente en Medicina Legal, que sea identificada y alojada en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en el marco de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239.