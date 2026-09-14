El Senado busca convertir en ley esta semana Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La Cámara alta prevé sesionar este jueves 17 de septiembre para tratar dos iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei que ya cuentan con dictamen. También podría sumarse la reforma de Biocombustibles.

Después de la sesión que se especuló que tendría lugar la semana pasada y finalmente no se concretó, el Senado volverá a intentar sesionar este jueves 17 de septiembre. La Cámara alta tiene previsto avanzar con dos proyectos que son de particular interés para el Gobierno de Javier Milei: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal.

Ambas iniciativas ya fueron aprobadas por Diputados y obtuvieron dictamen en el Senado el miércoles 9 de septiembre. Si la Cámara alta las aprueba sin modificaciones, quedarán convertidas en ley. En Diputados, los proyectos habían recibido un respaldo amplio el pasado 26 de agosto.

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Qué cambia en el Banco Central

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central establece como misión central de la entidad “la preservación del valor de la moneda nacional”. De esta manera, elimina los objetivos múltiples incorporados con la reforma de 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del organismo y bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

La iniciativa también establece la prohibición de que el Banco Central financie al Tesoro y modifica el mecanismo para remover a su presidente y a los integrantes del directorio. Para hacerlo deberán existir causales específicas y, además del decreto del Poder Ejecutivo, se requerirá la aprobación de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso.

El proyecto también elimina las reservas de libre disponibilidad, modifica el esquema de distribución de utilidades y establece un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo del Banco Central.

Inocencia Fiscal

El segundo proyecto que el oficialismo busca convertir en ley es Inocencia Fiscal II, que introduce cambios al régimen tributario y apunta a incentivar la utilización de ahorros que se encuentran fuera del sistema formal.

Entre las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo se eliminaron los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen y se flexibilizó el concepto de “discrepancia significativa” entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

También se establecieron límites para funcionarios, a partir de cambios negociados con bloques aliados durante el tratamiento del proyecto.

Biocombustibles, otro proyecto que podría entrar

La agenda no quedaría limitada a esas dos iniciativas. El oficialismo también busca incorporar el proyecto de reforma de la ley de Biocombustibles. La propuesta eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiesel del 7,5% al 10%.

El proyecto iba a ser uno de los temas centrales de la sesión que finalmente se suspendió la semana pasada, pero algunas diferencias sobre el texto final obligaron a postergar su tratamiento.