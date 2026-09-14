Uno Santa Fe | Política | Senado

El Senado busca convertir en ley esta semana Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La Cámara alta prevé sesionar este jueves 17 de septiembre para tratar dos iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei que ya cuentan con dictamen. También podría sumarse la reforma de Biocombustibles.

14 de septiembre 2026 · 10:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Cámara Alta buscará darle sanción definitiva a los dos proyectos impulsados por el Ejecutivo.

La Cámara Alta buscará darle sanción definitiva a los dos proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Después de la sesión que se especuló que tendría lugar la semana pasada y finalmente no se concretó, el Senado volverá a intentar sesionar este jueves 17 de septiembre. La Cámara alta tiene previsto avanzar con dos proyectos que son de particular interés para el Gobierno de Javier Milei: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal.

Ambas iniciativas ya fueron aprobadas por Diputados y obtuvieron dictamen en el Senado el miércoles 9 de septiembre. Si la Cámara alta las aprueba sin modificaciones, quedarán convertidas en ley. En Diputados, los proyectos habían recibido un respaldo amplio el pasado 26 de agosto.

LEER MÁS: Cómo votaron los diputados santafesinos ley de Inocencia Fiscal II, reforma del Banco Central y Patentes

Qué cambia en el Banco Central

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central establece como misión central de la entidad “la preservación del valor de la moneda nacional”. De esta manera, elimina los objetivos múltiples incorporados con la reforma de 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del organismo y bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

La iniciativa también establece la prohibición de que el Banco Central financie al Tesoro y modifica el mecanismo para remover a su presidente y a los integrantes del directorio. Para hacerlo deberán existir causales específicas y, además del decreto del Poder Ejecutivo, se requerirá la aprobación de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso.

El proyecto también elimina las reservas de libre disponibilidad, modifica el esquema de distribución de utilidades y establece un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo del Banco Central.

Inocencia Fiscal

El segundo proyecto que el oficialismo busca convertir en ley es Inocencia Fiscal II, que introduce cambios al régimen tributario y apunta a incentivar la utilización de ahorros que se encuentran fuera del sistema formal.

Entre las modificaciones incorporadas durante el tratamiento legislativo se eliminaron los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen y se flexibilizó el concepto de “discrepancia significativa” entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

También se establecieron límites para funcionarios, a partir de cambios negociados con bloques aliados durante el tratamiento del proyecto.

Biocombustibles, otro proyecto que podría entrar

La agenda no quedaría limitada a esas dos iniciativas. El oficialismo también busca incorporar el proyecto de reforma de la ley de Biocombustibles. La propuesta eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiesel del 7,5% al 10%.

El proyecto iba a ser uno de los temas centrales de la sesión que finalmente se suspendió la semana pasada, pero algunas diferencias sobre el texto final obligaron a postergar su tratamiento.

Senado Inocencia Fiscal Banco Central ley
Noticias relacionadas
Planificar hace la diferencia: centros de estudios locales unieron sus equipos para establecer diagnósticos y proyectos en común

Planificar hace la diferencia: centros de estudios locales unieron sus equipos para establecer diagnósticos y proyectos en común

El senador Felipe Michlig presenció el inicio de la obra de repavimentación de la RP 13 entre Virginia y Capivara

El senador Felipe Michlig presenció el inicio de la obra de repavimentación de la RP 13 entre Virginia y Capivara

El presidente Javier Milei volvió a hablar en clave electoral.

Milei remarcó que no cambiará la política económica y anticipó que será reelecto

Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas

Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas

Lo último

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Último Momento
Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

Unión debe sostener su proyecto sin caer en los extremos

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

La marca negativa que alcanzó Colón por primera vez en el torneo

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

Jorge Solís volvió a encender Festram con una victoria ante Quiroga

El Senado busca convertir en ley esta semana Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Senado busca convertir en ley esta semana Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El problema que Unión viene arrastrando y que parece no tener solución

El problema que Unión viene arrastrando y que parece no tener solución

Ovación
Santiago Grassi volvió a brillar: récord y final en los Juegos Suramericanos

Santiago Grassi volvió a brillar: récord y final en los Juegos Suramericanos

Romina Imwinkelried por UNO 106.3: No se necesita mucho para luchar por los sueños

Romina Imwinkelried por UNO 106.3: "No se necesita mucho para luchar por los sueños"

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Así se vivió el primer día de Fan Fest: Rombai, Natalie Pérez y mucha música

Juegos Suramericanos: mucha acción en la tercera jornada de competencias en Santa Fe

Juegos Suramericanos: mucha acción en la tercera jornada de competencias en Santa Fe

Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este lunes

Juegos Suramericanos: la agenda de los argentinos para este lunes

Policiales
Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Persiguieron y atraparon a un hombre que eludió un control policial y le secuestraron un revólver calibre 38 cargado

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Aprehendieron a un hombre investigado por amenazas contra una agente inmobiliaria

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe

Nuevo LOA AGM: todos los espectáculos que llegan a la cartelera de septiembre en Santa Fe