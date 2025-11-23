Le robaron la moto frente a Casa de Gobierno, activó el GPS y el Comando aprehendió a tres jóvenes

El dueño del vehículo alertó a la policía tras detectar, a través del sistema de rastreo satelital, la ubicación exacta de su motocicleta

Una moto robada en la tarde de este sábado en la esquina de San Martín y avenida General López, frente a Casa de Gobierno , fue recuperada horas más tarde gracias a la activación del sistema de GPS del vehículo.

Cerca de las 21, el propietario advirtió que el dispositivo marcaba la presencia de la moto en inmediaciones de calle Gimnasia y Esgrima, entre Cecilia Grierson y Furlong, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe. Inmediatamente dio aviso a la central policial y una patrulla del Comando Radioeléctrico fue enviada al lugar.

moto

Aprehendidos en el norte de la ciudad

Los agentes, que realizaban recorridas preventivas por la zona, localizaron rápidamente la motocicleta: una Honda negra, identificada por sus cintas amarillas fosforescentes en el asiento y un adhesivo fucsia con la palabra “Santa Fe”. Junto al vehículo se encontraban tres jóvenes de 20, 22 y 26 años, quienes fueron aprehendidos de inmediato como sospechosos de encubrimiento de robo.

Los detenidos —identificados como V. G. A. (20), M. F. G. (22) y M. E. G. (26)— fueron trasladados a la Comisaría 2°, dependiente de la Estación Policial Sur (EPS), donde quedaron alojados en los calabozos.

La causa judicial

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que a su vez reportó el procedimiento a la fiscal de Flagrancia, Rosana Marcolín, del Ministerio Público de la Acusación. La funcionaria ordenó que los jóvenes continúen detenidos, que sean correctamente identificados y que se les forme causa como presuntos autores del delito de encubrimiento de robo.

Además, la fiscal dispuso el secuestro de las imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de avenida General López y San Martín, donde se produjo el robo original, con el objetivo de avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.