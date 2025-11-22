Secuestraron cocaína, balanzas, celulares y dinero. Ambos quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Microtráfico 14.239.

Aprehendieron a una mujer y a un hombre por la venta barrial de drogas en una serie de allanamientos en Esperanza

Este viernes, después de las 16, y como resultado de una investigación policial y judicial por la venta de drogas al menudeo en la ciudad de Esperanza —departamento Las Colonias —, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron varios allanamientos que terminaron con la aprehensión de un hombre y una mujer. Durante los procedimientos se secuestraron elementos probatorios clave vinculados a la actividad ilícita.

Las irrupciones fueron ejecutadas por agentes del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) , quienes detuvieron a los dos principales investigados. Según los pesquisas, ambos se dedicaban a la recepción , estiramiento , fraccionamiento y venta barrial de estupefacientes .

En las requisas realizadas dentro de las viviendas allanadas, los investigadores incautaron dos trozos compactos de cocaína, alrededor de 33 dosis fraccionadas, elementos de corte, cinco balanzas digitales, dinero en efectivo, una pipa, ocho teléfonos celulares y una motocicleta Honda Wave presuntamente utilizada para distribuir la droga.

Causa por Microtráfico

Toda la información sobre los allanamientos, los secuestros y las aprehensiones fue comunicada a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Natalia Giordano. La funcionaria ordenó que los dos detenidos permanezcan privados de su libertad, sean identificados formalmente y se les forme causa como presuntos autores de infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

