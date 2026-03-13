Tras un fallido intento de captura en enero, la PDI ejecutó dos allanamientos simultáneos este viernes al amanecer. El joven de 21 años está acusado de haber baleado a otro joven en febrero del año pasado.

Cabaña Leiva: cayó preso "Baboso", un criminal de 21 años con pedido de captura por tentativa de homicidio

En un operativo relámpago iniciado con las primeras luces del día en barrio Cabaña Leiva , pesquisas de la PDI Región I lograron la aprehensión de A. B. C., un joven de 21 años conocido como "Baboso". El detenido era intensamente buscado como el responsable de un violento ataque ocurrido hace trece meses.

La investigación, calificada como compleja por la fiscalía, tuvo su punto cúlmine en dos viviendas ubicadas sobre el Pasaje Pedro Tapa al 9.700, en el corazón del barrio Cabaña Leiva, casi en el límite jurisdiccional norte de la capital santafesina.

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Crónica de un ataque y una huida

El hecho por el cual se lo investiga se remonta al 4 de febrero de 2024:

El ataque: el sospechoso habría emboscado a otro joven de su misma edad, disparándole en reiteradas oportunidades.

Las lesiones: la víctima sobrevivió tras recibir dos impactos de bala: uno en el tórax y otro en una de sus piernas.

El escape: a principios de este 2026, precisamente el 25 de enero, el ahora detenido ya había protagonizado un enfrentamiento con la policía del cual logró escapar, lo que motivó un endurecimiento de la vigilancia sobre sus círculos cercanos.

Situación legal: la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, ordenó que el joven permanezca privado de su libertad y se le inicie la causa bajo la carátula de Tentativa de Homicidio.

Operativo certero

El "estrechamiento del cerco" fue la clave del éxito. Al realizarse de manera simultánea en dos puntos del barrio, se evitó que el sospechoso pudiera buscar refugio en domicilios de familiares o allegados, tal como había ocurrido en intentos anteriores.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los dos allanamientos en el barrio Cabaña Leiva y la aprehensión del principal investigado a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Urquiza, que ordenó que el joven aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de homicidio.