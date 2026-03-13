Uno Santa Fe | Policiales | Cabaña Leiva

Cabaña Leiva: cayó preso "Baboso", un criminal de 21 años con pedido de captura por tentativa de homicidio

Tras un fallido intento de captura en enero, la PDI ejecutó dos allanamientos simultáneos este viernes al amanecer. El joven de 21 años está acusado de haber baleado a otro joven en febrero del año pasado.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de marzo 2026 · 18:38hs
Cabaña Leiva: cayó preso Baboso

Cabaña Leiva: cayó preso "Baboso", un criminal de 21 años con pedido de captura por tentativa de homicidio

En un operativo relámpago iniciado con las primeras luces del día en barrio Cabaña Leiva, pesquisas de la PDI Región I lograron la aprehensión de A. B. C., un joven de 21 años conocido como "Baboso". El detenido era intensamente buscado como el responsable de un violento ataque ocurrido hace trece meses.

La investigación, calificada como compleja por la fiscalía, tuvo su punto cúlmine en dos viviendas ubicadas sobre el Pasaje Pedro Tapa al 9.700, en el corazón del barrio Cabaña Leiva, casi en el límite jurisdiccional norte de la capital santafesina.

LEER MÁS: Policía en actividad tomó como rehenes a su familia en Cabaña Leiva y fue reducido tras una tensa negociación

Crónica de un ataque y una huida

El hecho por el cual se lo investiga se remonta al 4 de febrero de 2024:

El ataque: el sospechoso habría emboscado a otro joven de su misma edad, disparándole en reiteradas oportunidades.

Las lesiones: la víctima sobrevivió tras recibir dos impactos de bala: uno en el tórax y otro en una de sus piernas.

El escape: a principios de este 2026, precisamente el 25 de enero, el ahora detenido ya había protagonizado un enfrentamiento con la policía del cual logró escapar, lo que motivó un endurecimiento de la vigilancia sobre sus círculos cercanos.

Situación legal: la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, ordenó que el joven permanezca privado de su libertad y se le inicie la causa bajo la carátula de Tentativa de Homicidio.

Operativo certero

El "estrechamiento del cerco" fue la clave del éxito. Al realizarse de manera simultánea en dos puntos del barrio, se evitó que el sospechoso pudiera buscar refugio en domicilios de familiares o allegados, tal como había ocurrido en intentos anteriores.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los dos allanamientos en el barrio Cabaña Leiva y la aprehensión del principal investigado a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Urquiza, que ordenó que el joven aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de homicidio.

Cabaña Leiva Baboso criminal captura ataques
Noticias relacionadas
cinco aprehendidos tras una balacera desde un auto

Cinco aprehendidos tras una balacera desde un auto

cinco vehiculos chocaron en cadena en la ruta 1 y un auto termino aplastado contra un camion: el conductor se salvo de milagro

Cinco vehículos chocaron en cadena en la Ruta 1 y un auto terminó aplastado contra un camión: el conductor se salvó de milagro

Cuatro vendedores barriales de drogas detenidos en allanamientos en Santa Lucía y Santa Rosa de Lima.

Allanamientos en Santa Lucía y Santa Rosa de Lima: cayeron cuatro vendedores barriales de drogas y secuestraron estupefacientes

Inseguridad extrema: le dispararon siete veces a un motociclista chofer de aplicación en una emboscada en Barrio Dorrego.

"Me gatillaron a la cabeza": el aterrador relato de un chofer de aplicación asaltado en barrio Coronel Dorrego

Lo último

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Último Momento
Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Ovación
Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: Son algo impresionante

Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: "Son algo impresionante"

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe