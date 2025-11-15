Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

La víctima, de 19 años, recibió un tiro en la garganta y fue operada en el hospital Granaderos a Caballo. El atacante fue aprehendido y le secuestraron un arma 9 milímetros con numeración limada.

Este viernes por la mañana, y por causas que son materia de investigación policial y judicial , una joven de 19 años fue baleada en la garganta en Puerto General San Martín . La víctima fue trasladada de urgencia por una vecina al Hospital Granaderos a Caballo , donde fue sometida a cirugía y permanece estable , bajo monitoreo constante, aunque no corre peligro de muerte . En la escena del ataque, los policías secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida y una vaina servida , elementos directamente relacionados al hecho.

Una denuncia de vecinos alertó a los operadores del 911 sobre un violento ataque criminal . Al lugar acudieron oficiales de la Comisaría 5° de Puerto General San Martín, quienes, tras dialogar con los testigos, establecieron que una mujer había trasladado en su vehículo a la joven herida. Con la identidad del presunto tirador ya confirmada, los policías iniciaron su búsqueda, lo aprehendieron y secuestraron otra pistola calibre 9 milímetros , también con la numeración limada.

La víctima fue operada y permanece estable

En el hospital Granaderos a Caballo, los médicos constataron que la joven recibió un balazo en la garganta. Fue intervenida quirúrgicamente y quedó internada en estado delicado, aunque fuera de peligro.

Peritajes y avance de la investigación

La tentativa de femicidio, la aprehensión del sospechoso y el secuestro del arma fueron informados a la Jefatura de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, que notificó a la fiscal de Flagrancia, doctora Paponi. La funcionaria ordenó que el joven continúe privado de su libertad, que el arma fuese sometida a peritajes, la identificación de testigos y el secuestro de cámaras de videovigilancia de la zona.

Los peritajes criminalísticos quedaron a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

