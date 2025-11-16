Uno Santa Fe | Policiales | pitbull

Otro brutal ataque de un perro Pitbull: una niña de 8 años fue mordida en el rostro y operada de urgencia

La menor sufrió graves heridas en el rostro mientras jugaba en la casa de un vecino en barrio Los Hornos. La niña fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Dr. Orlando Alassia y evoluciona favorablemente.

16 de noviembre 2025 · 19:35hs
Un grave episodio ocurrió este sábado por la tarde en barrio Los Hornos: una nena de 8 años fue atacada en el rostro por un perro pitbull. Como consecuencia del ataque, la menor debió ser trasladada de urgencia al hospital Orlando Alassia donde fue operada y permanece internada.

El hecho ocurrió cuando la pequeña visitaba la casa de una amiguita, situada justo frente al domicilio de su papá, con quien pasa los fines de semana. “Mi hija estaba con su papá. Ella le pidió ir a jugar a lo de la amiga. Primero le dijo que no porque estaban por cenar, pero como se puso a llorar, la dejó ir un ratito. A los cinco minutos empezaron a escuchar sus gritos”, contó la mamá de la menor.

Cuando el padre llegó al lugar, vecinos le dijeron que el pitbull de la familia —que se encontraba suelto dentro del domicilio— la había mordido. “Mi hija me contó que quiso acariciarlo y ahí fue cuando el perro la atacó. La mordió en la cara. Tuvieron que sacarle el perro de encima entre los dueños porque no la soltaba”, agregó la mujer.

Trasladada de urgencia

La menor fue trasladada en moto hasta el hospital Iturraspe, donde recibió las primeras curaciones. Minutos después, fue derivada en ambulancia al Hospital de Niños, donde quedó internada.

Según su madre, los médicos tenían previsto realizar la cirugía plástica el lunes, pero debieron adelantarla debido al delicado estado de la paciente. “Tiene heridas en el ojo izquierdo, a nivel del párpado. Tienen que evaluar si no hubo lesiones internas. Ella me dice que ve todo nublado”, detalló.

La niña también sufrió profundos cortes en el pómulo y en el mentón, además de una importante inflamación y hematomas en todo el rostro.

