Cárcel de Las Flores: investigan cómo ingresó la droga y si existe connivencia de agentes carcelarios

En ese orden, se trata de una investigación incipiente sobre la cual no hay mayores detalles en tanto no avance la pesquisa. Masneri remarcó que la primera decisión fue separar a la cúpula directiva de la cárcel "aún no teniendo imputaciones de ningún tipo por parte de Fiscalía".

El hecho de que la marihuana hallada en un pabellón era de un volumen considerable, con 15 ladrillos de un total de 4.200 kilos, deriva en la sospecha contra agentes penitenciarios. En ese marco la funcionaria remarcó que está bajo investigación la manera en la que ingresó la sustancia y analizó la posibilidad de que no se trate meramente de un caso de corrupción institucional.

"Entendemos que puede haber una falla, los scanners pueden marcar elementos metálicos, no orgánicos ni inorgánicos. Dichos elementos lucen iguales, el color de la marihuana y de la yerba en el scanner es el mismo", explicó Masneri. "Tenemos que mirar la expertiz de la persona que maneja el scanner y luego la requisa física. Hemos tenido muchísimo secuestros con el scanner", sostuvo.

Como consecuencia de los hallazgos, ocurridos en el pabellón 6, 30 reclusos alojados en ese sector fueron trasladados a otras dependencias como Coronda y Piñero. A su vez se suspendieron las visitas de manera transitoria hasta que finalicen los operativos de Gendarmería, lo que estaba previsto para este miércoles pasado el mediodía.

Los detalles del hallazgo

Los allanamientos en la Unidad Penitenciaria Nº 2 ubicada en la zona norte de la capital provincial comenzaron el viernes a partir del hallazgo, en una requisa de rutina realizada el jueves por el Servicio Penitenciario (SP) santafesino, de 4200 kilos de marihuana distribuidos en 15 panes que estaban enterrados en el patio interno del pabellón 6.

El hallazgo motivó el pase a disponibilidad de seis celadores y la remoción de la cúpula de autoridades del penal de Las Flores, además de la correspondiente denuncia por parte del gobierno provincial ante la Justicia federal por la droga encontrada.

Así, desde el SP se comunicaron con el fiscal federal Gustavo Onel que ordenó las primeras medidas para iniciar la investigación. En ese marco al día siguiente llegaron los Gendarmes a Las Flores y comenzaron a revisar los pabellones.

En esa primera inspección se encontraron 12 teléfonos celulares, 18 elementos cortopunzantes, dos pendrives, cuatro chips de teléfonos, siete pipas para fumar, otros 64 gramos de marihuana y 49 gramos de cocaína, sustancias que estaban fraccionadas en diferentes envoltorios. Además se detectó que en el pabellón 6 había dos cámaras de vigilancia que no estaban funcionando.

Más allanamientos

Sin embargo la investigación encabezada por Onel no se quedó con esas incautaciones. Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Santa Fe de Gendarmería volvieron el lunes y se quedaron hasta este miércoles. El operativo contó con la participación de las áreas de Inteligencia Criminal, del Destacamento Móvil 2 y personal del Servicio Penitenciario.

Las requisas incluyen los controles de pertenencias de los presos así como los de la estructura edilicia. Según se informó este martes, los uniformados ya inspeccionaron los pabellones 2, 3, 4, 6 y 7, así como la alcaidía transitoria.

Las incautaciones continuaron y hasta el momento los gendarmes secuestraron un total de 55 gramos de cocaína, 131 de marihuana, semillas y una planta de cannabis sativa. Además se encontraron en total 54 pipas artesanales para fumar y 884 elementos cortopunzantes. Asimismo, la cantidad de teléfonos celulares ascendió a 34, se hallaron 13 pendrives y 12 tarjetas SIM.