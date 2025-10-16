Uno Santa Fe | Policiales | Bailaque

Causa Bailaque: Gendarmería Nacional allanó en Santa Fe la escribanía del abogado y operador judicial Santiago Busaniche

Los procedimientos fueron realizados en el marco de la causa que tiene detenido al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. Secuestraron el celular del abogado, considerado clave en la investigación

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de octubre 2025 · 13:08hs
Causa Bailaque: Gendarmería Nacional allanó en Santa Fe la escribanía del abogado y operador judicial Santiago Busaniche

Causa Bailaque: Gendarmería Nacional allanó en Santa Fe la escribanía del abogado y operador judicial Santiago Busaniche

El juez federal Marcelo Bailaque.

El juez federal Marcelo Bailaque.
Marcelo Bailaque fue imputado con prisión preventiva

Marcelo Bailaque fue imputado con prisión preventiva, pero continuaba libre mientras el Consejo de la Magistratura no trate las investigaciones en su contra.

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina realizaron allanamientos en oficinas de Buenos Aires y Santa Fe vinculados al abogado, escribano y operador judicial Santiago Busaniche. En la capital provincial, el procedimiento se realizó en calle Hipólito Yrigoyen al 2600.

Las medidas fueron dispuestas por la Justicia Federal como una derivación de la causa principal que mantiene con prisión preventiva al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron el teléfono celular de Busaniche, cuyo análisis criminalístico será considerado clave para la investigación. Los peritajes buscarán determinar el alcance de las comunicaciones y vínculos entre Busaniche y Carlos Andrés Vaudagna, ex titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Santa Fe.

Según fuentes judiciales, en el celular de Vaudagna se hallaron diálogos con Busaniche relacionados con la presunta extorsión al financista Iglesias, episodio que forma parte de una de las ramificaciones más sensibles del expediente que compromete a ex funcionarios y operadores del fuero federal.

WhatsApp Image 2025-04-30 at 11.24.41.jpeg
El exjuez federal Marcelo Bailaque.

El exjuez federal Marcelo Bailaque.

Perfil del abogado allanado

Santiago Busaniche es abogado, escribano y operador judicial con vínculos en distintos ámbitos del poder político y judicial. Está emparentado con la familia del ex gobernador Carlos Reutemann y casado con la hija de un ex diputado nacional por Santa Fe.

En los ámbitos judiciales de Buenos Aires y Rosario, Busaniche es mencionado como intermediario en causas de alto perfil, algunas de ellas con derivaciones directas en la Justicia Federal rosarina. En ese contexto, habría mantenido contactos con Vaudagna y otros integrantes del Poder Judicial.

En Santa Fe, la figura de Vaudagna también está bajo la lupa. Su paso por la ex AFIP dejó abierta una serie de líneas investigativas que apuntan a maniobras presuntamente dolosas en las que podrían estar implicados empresarios de la capital provincial.

Las actuaciones judiciales continúan bajo estricto secreto de sumario, mientras los investigadores avanzan en el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.

Bailaque Gendarmería Nacional Santa Fe
Noticias relacionadas
Aún no pudieron identificar en un 100% el cuerpo hallado descuartizado que sería de Martín Sebastián Palacio

Aún no pudieron identificar el cuerpo descuartizado y no se sabe cómo fue asesinado

allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de sergio medina

Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

Captura de una cámara fuera de la casa donde cometió el doble femicidio y secuestró a su hijo.

El taxista que llevó al acusado del doble femicidio a Entre Ríos contó cómo fue el viaje: "Me dijo que tuvo problemas con la señora"

El hombre llegó sin vida al hospital Iturraspe

Brutal homicidio en Nueva Pompeya: asesinaron a puñaladas a un hombre en situación de calle

Lo último

Madelón busca la fórmula para que Unión recupere el rumbo ante Defensa y Justicia

Madelón busca la fórmula para que Unión recupere el rumbo ante Defensa y Justicia

Banco es el primer clasificado a los cuartos de final del Prefederal

Banco es el primer clasificado a los cuartos de final del Prefederal

Almagro B goleó a CUST B en el inicio de la fecha 16 de la A2 del Oficial

Almagro B goleó a CUST B en el inicio de la fecha 16 de la A2 del Oficial

Último Momento
Madelón busca la fórmula para que Unión recupere el rumbo ante Defensa y Justicia

Madelón busca la fórmula para que Unión recupere el rumbo ante Defensa y Justicia

Banco es el primer clasificado a los cuartos de final del Prefederal

Banco es el primer clasificado a los cuartos de final del Prefederal

Almagro B goleó a CUST B en el inicio de la fecha 16 de la A2 del Oficial

Almagro B goleó a CUST B en el inicio de la fecha 16 de la A2 del Oficial

Humboldt y Coronda recibieron dos atractivas veladas de boxeo

Humboldt y Coronda recibieron dos atractivas veladas de boxeo

Realizarán un estudio para habilitar el estacionamiento en ambas manos en más de 250 cuadras de Santa Fe

Realizarán un estudio para habilitar el estacionamiento en ambas manos en más de 250 cuadras de Santa Fe

Ovación
Unión busca su despegue en casa ante Racing de Chivilcoy por la Liga Nacional

Unión busca su despegue en casa ante Racing de Chivilcoy por la Liga Nacional

Humboldt y Coronda recibieron dos atractivas veladas de boxeo

Humboldt y Coronda recibieron dos atractivas veladas de boxeo

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

El calendario del Gran Premio de Estados Unidos con Franco Colapinto

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Con Neymar y Colapinto, Alpine presentó sus nuevos colores para el GP de Estados Unidos

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos