Uno Santa Fe | Policiales | Cayastá

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Sucedió durante un chequeo preventivo realizado por la policía de Cayastá. Identificaron y apresaron con un arma calibre 22 a W. M. B., de 43 años, quien además cuenta con un pedido de captura activo por el delito de tentativa de homicidio.

31 de octubre 2025 · 18:15hs
Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Este jueves, antes de la medianoche, dos policías de la Comisaría 5° de Cayastá, en el departamento Garay, observaron descender a un hombre de un colectivo sobre la ruta provincial 1°. Cuando el pasajero levantó la vista y advirtió la presencia policial, no pudo disimular su sorpresa y corrió para cruzar la calle y alejarse.

El movimiento no pasó desapercibido para los oficiales, quienes lo siguieron, le impartieron la voz de Alto Policía y luego lo revisaron. En el interior de su mochila hallaron una pistola calibre 22 marca Pietro Beretta con una bala en la recámara y otras cinco en el cargador.

Pedido de captura activo

Los policías le preguntaron por su identidad, edad, domicilio y oficio. Durante la revisión, además de secuestrar el arma de fuego, hallaron su documento nacional de identidad, que permitió confirmar su nombre y número de DNI.

Tras la consulta con la Jefatura de la Unidad Regional VII Garay de la Policía de Santa Fe, se verificó que W. M. B., de 43 años, cuenta con un pedido de captura activo a solicitud de la fiscalía del Ministerio Público de San Javier, como presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida el 1° de junio de 2025.

Tentativa de homicidio

El pedido de captura se originó tras reconocer a W. M. B. como presunto autor de una tentativa de homicidio contra Ángel Ojeda, en la ciudad de San Javier, donde lo intentó matar a balazos.

Se informó el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional VII Garay: aprehensión de un hombre con pedido de captura activo y armado con una pistola calibre 22, con una bala en la recámara y cinco en el cargador.

El procedimiento fue comunicado a la fiscalía en turno del MPA, que ordenó que W. M. B., de 43 años, quedara privado de su libertad, fuera identificado y se le formara causa como presunto autor de los delitos de tenencia indebida de arma de fuego y munición de uso civil, dejando para este martes la constatación sobre la vigencia del pedido de captura activo.

Cayastá preso captura
Noticias relacionadas
rescataron a una mujer que estuvo cuatro dias secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en recreo

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

Los detenidos en el control junto con el arma secuestrada 

Un control rutinario terminó con un arma secuestrada y dos detenidos en Circunvalación Oeste

prision preventiva para un acusado de defraudar a familiares por $70 millones: uso los datos biometricos del suegro y el cunado

Prisión preventiva para un acusado de defraudar a familiares por $70 millones: usó los datos biométricos del suegro y el cuñado

Lo último

Nicolás Varrone: Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

La sinceridad de Miguel Del Sel: A Unión le irá mejor si Colón está en Primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Último Momento
Nicolás Varrone: Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

La sinceridad de Miguel Del Sel: A Unión le irá mejor si Colón está en Primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Condenan a prisión perpetua al autor de un atroz crimen en Villa Ocampo

Condenan a prisión perpetua al autor de un atroz crimen en Villa Ocampo

Ovación
Nicolás Varrone: Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

La sinceridad de Miguel Del Sel: A Unión le irá mejor si Colón está en Primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Ignacio Lago: Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender

Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros