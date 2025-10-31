Sucedió durante un chequeo preventivo realizado por la policía de Cayastá. Identificaron y apresaron con un arma calibre 22 a W. M. B. , de 43 años, quien además cuenta con un pedido de captura activo por el delito de tentativa de homicidio.

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Este jueves, antes de la medianoche, dos policías de la Comisaría 5° de Cayastá , en el departamento Garay, observaron descender a un hombre de un colectivo sobre la ruta provincial 1° . Cuando el pasajero levantó la vista y advirtió la presencia policial, no pudo disimular su sorpresa y corrió para cruzar la calle y alejarse.

El movimiento no pasó desapercibido para los oficiales, quienes lo siguieron, le impartieron la voz de Alto Policía y luego lo revisaron. En el interior de su mochila hallaron una pistola calibre 22 marca Pietro Beretta con una bala en la recámara y otras cinco en el cargador.

Pedido de captura activo

Los policías le preguntaron por su identidad, edad, domicilio y oficio. Durante la revisión, además de secuestrar el arma de fuego, hallaron su documento nacional de identidad, que permitió confirmar su nombre y número de DNI.

Tras la consulta con la Jefatura de la Unidad Regional VII Garay de la Policía de Santa Fe, se verificó que W. M. B., de 43 años, cuenta con un pedido de captura activo a solicitud de la fiscalía del Ministerio Público de San Javier, como presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida el 1° de junio de 2025.

Tentativa de homicidio

El pedido de captura se originó tras reconocer a W. M. B. como presunto autor de una tentativa de homicidio contra Ángel Ojeda, en la ciudad de San Javier, donde lo intentó matar a balazos.

Se informó el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional VII Garay: aprehensión de un hombre con pedido de captura activo y armado con una pistola calibre 22, con una bala en la recámara y cinco en el cargador.

El procedimiento fue comunicado a la fiscalía en turno del MPA, que ordenó que W. M. B., de 43 años, quedara privado de su libertad, fuera identificado y se le formara causa como presunto autor de los delitos de tenencia indebida de arma de fuego y munición de uso civil, dejando para este martes la constatación sobre la vigencia del pedido de captura activo.