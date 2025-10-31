Uno Santa Fe | Policiales | mujer

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

La Policía irrumpió en una vivienda de calle Brasil al 1400 tras la denuncia de la madre de la víctima. El agresor, de 26 años, fue detenido y quedó a disposición del fiscal Manuel Cechini

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de octubre 2025 · 09:51hs
Una mujer de 29 años fue rescatada este jueves a la tarde en la ciudad de Recreo, luego de haber permanecido cuatro días encerrada y sometida a agresiones físicas por parte de su ex pareja.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 16°, que montaron un operativo cerrojo sobre calle Brasil al 1400, donde lograron liberar a la víctima y detener al agresor.

Según el relato de los vecinos, los móviles policiales llegaron a media tarde, instalaron un retén frente al inmueble y rodearon la manzana. Luego, varios oficiales golpearon la puerta y fueron atendidos por una mujer visiblemente alterada, cuyos ojos reflejaban el miedo a pesar de intentar mostrarse tranquila.

Los agentes la rescataron, ingresaron a la vivienda y se encontraron con un hombre joven que opuso una violenta resistencia e intentó escapar por los fondos, aunque fue neutralizado, esposado e identificado como J. I. G., de 26 años.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 1° de Santa Fe, donde quedó alojado en una celda, a disposición del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Manuel Cechini.

La denuncia de una madre preocupada

La intervención policial se originó a partir de la denuncia de la madre de la víctima, una mujer de 53 años que el domingo había perdido contacto con su hija.

Dejó de recibir los mensajes habituales por WhatsApp y, tras varios llamados sin respuesta, empezó a recibir consultas desde el lugar de trabajo de su hija, donde también notaron su ausencia.

Ante esa situación, la mujer decidió acercarse a la vivienda y notó evasivas y comportamientos extraños en su hija, lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de violencia y retenida contra su voluntad por su ex pareja.

Alarmada, se dirigió a la Comisaría 16° de Recreo, donde una mujer policía tomó su denuncia. La madre expresó su temor por la vida de su hija y pidió una intervención urgente, ya que conocía el carácter violento del joven.

Los efectivos comprendieron la gravedad de la situación, informaron a sus superiores y coordinaron de inmediato el operativo conjunto con el Comando Radioeléctrico.

Rescate y contención

Durante el procedimiento, una mujer policía contuvo emocionalmente a la víctima, que rompió en llanto y comenzó a relatar el calvario vivido durante cuatro días, en los que fue golpeada y mantenida encerrada en su casa.

Posteriormente fue revisada por los médicos policiales, quienes constataron lesiones y politraumatismos compatibles con golpes recibidos en ese período.

Los informes médicos fueron incorporados a la causa, y se investiga la posibilidad de que el caso se hubiera convertido en un nuevo femicidio, de no haber mediado la rápida intervención policial.

Delitos imputados

Por orden del fiscal Manuel Cechini, el detenido pasó de estar aprehendido a quedar formalmente detenido y será imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones dolosas calificadas en contexto de violencia de género.

Desde la Jefatura de la Unidad Regional I – La Capital de la Policía de Santa Fe, se informó sobre el operativo y se destacó la coordinación entre la Comisaría 16° y el Comando Radioeléctrico, que permitió rescatar a la mujer y evitar un desenlace más grave.

mujer Recreo pareja
