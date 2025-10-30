Un control rutinario terminó con un arma secuestrada y dos detenidos en Circunvalación Oeste

Los agentes de Orden Público detectaron la pistola en la cintura del conductor. La pareja fue trasladada a la Comisaría 6ª de Barranquitas.

Esta madrugada de jueves , alrededor de las 3.30 , un operativo de control vehicular en inmediaciones de avenida Circunvalación Oeste e Iturraspe , terminó con la aprehensión de un hombre y la demora de una mujer que circulaban en un Peugeot 207 gris .

Durante el procedimiento, llevado adelante por oficiales de Orden Público de la Policía de la provincia , los agentes observaron el vehículo detenido bajo el puente de la autopista Santa Fe–Rosario . Al identificar a sus ocupantes, una pareja que respondió con evasivas, los efectivos procedieron a revisarlos y encontraron entre las ropas del hombre una pistola calibre .22 , con una bala en la recámara y diez más en el cargador .

El detenido, identificado como D. S. F., de 30 años, y su acompañante, M. F. E., de 34, fueron trasladados a la Comisaría 6ª del barrio Barranquitas, donde quedaron alojados. Además, los uniformados secuestraron el arma de fuego —en buenas condiciones y apta para el disparo— y el vehículo en el que se desplazaban.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue informada del procedimiento y dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que el hombre continuara privado de su libertad y fuera imputado por portación indebida de arma de fuego de uso civil.

