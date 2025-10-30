Esta madrugada de jueves, alrededor de las 3.30, un operativo de control vehicular en inmediaciones de avenida Circunvalación Oeste e Iturraspe, terminó con la aprehensión de un hombre y la demora de una mujer que circulaban en un Peugeot 207 gris.
Un control rutinario terminó con un arma secuestrada y dos detenidos en Circunvalación Oeste
Los agentes de Orden Público detectaron la pistola en la cintura del conductor. La pareja fue trasladada a la Comisaría 6ª de Barranquitas.
Por Juan Trento
Durante el procedimiento, llevado adelante por oficiales de Orden Público de la Policía de la provincia, los agentes observaron el vehículo detenido bajo el puente de la autopista Santa Fe–Rosario. Al identificar a sus ocupantes, una pareja que respondió con evasivas, los efectivos procedieron a revisarlos y encontraron entre las ropas del hombre una pistola calibre .22, con una bala en la recámara y diez más en el cargador.
El detenido, identificado como D. S. F., de 30 años, y su acompañante, M. F. E., de 34, fueron trasladados a la Comisaría 6ª del barrio Barranquitas, donde quedaron alojados. Además, los uniformados secuestraron el arma de fuego —en buenas condiciones y apta para el disparo— y el vehículo en el que se desplazaban.
La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital fue informada del procedimiento y dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que el hombre continuara privado de su libertad y fuera imputado por portación indebida de arma de fuego de uso civil.
