Prisión preventiva para un acusado de defraudar a familiares por $70 millones: usó los datos biométricos del suegro y el cuñado

El hombre, oriundo de San Justo, utilizó los datos biométricos de sus familiares para abrir cuentas bancarias y contratar productos financieros por casi 70 millones de pesos

Un hombre de 30 años, oriundo de San Justo e identificado por sus iniciales F.L.B. , quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por haber defraudado a dos integrantes de su entorno familiar —su suegro y su cuñado— mediante la apertura de cuentas bancarias falsas a su nombre.

La medida fue dispuesta por el juez Sergio Carraro, a pedido del fiscal Agustín Nigro, en una audiencia realizada este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Datos biométricos

Según explicó el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los hechos ocurrieron entre febrero y marzo de este año, cuando el acusado y su hermana —que también será imputada— se apropiaron de los datos biométricos de las víctimas, ambas residentes en San Justo, y los usaron para simular sus identidades ante entidades bancarias.

“Engañaron a cuatro bancos, abrieron seis cuentas y contrataron productos financieros, como tarjetas de crédito y préstamos, que utilizaron en beneficio propio”, detalló Nigro. “El suegro del imputado sufrió un perjuicio de 47,4 millones de pesos, mientras que el hijo de éste fue afectado por otros 22,3 millones”, agregó.

El funcionario judicial confirmó además que en el mismo legajo penal se investiga como coautora a una hermana del detenido, quien será formalmente imputada este miércoles.

A F.L.B. se le atribuye la coautoría del delito de defraudación, cometido en perjuicio de sus familiares mediante el uso indebido de información personal y financiera.