Uno Santa Fe | Policiales | prisión preventiva

Prisión preventiva para un acusado de defraudar a familiares por $70 millones: usó los datos biométricos del suegro y el cuñado

El hombre, oriundo de San Justo, utilizó los datos biométricos de sus familiares para abrir cuentas bancarias y contratar productos financieros por casi 70 millones de pesos

29 de octubre 2025 · 14:35hs
Prisión preventiva para un acusado de defraudar a familiares por $70 millones: usó los datos biométricos del suegro y el cuñado

Un hombre de 30 años, oriundo de San Justo e identificado por sus iniciales F.L.B., quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por haber defraudado a dos integrantes de su entorno familiar —su suegro y su cuñado— mediante la apertura de cuentas bancarias falsas a su nombre.

La maniobra habría generado un perjuicio económico total de 69.756.000 pesos.

La medida fue dispuesta por el juez Sergio Carraro, a pedido del fiscal Agustín Nigro, en una audiencia realizada este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Datos biométricos

Según explicó el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los hechos ocurrieron entre febrero y marzo de este año, cuando el acusado y su hermana —que también será imputada— se apropiaron de los datos biométricos de las víctimas, ambas residentes en San Justo, y los usaron para simular sus identidades ante entidades bancarias.

“Engañaron a cuatro bancos, abrieron seis cuentas y contrataron productos financieros, como tarjetas de crédito y préstamos, que utilizaron en beneficio propio”, detalló Nigro. “El suegro del imputado sufrió un perjuicio de 47,4 millones de pesos, mientras que el hijo de éste fue afectado por otros 22,3 millones”, agregó.

El funcionario judicial confirmó además que en el mismo legajo penal se investiga como coautora a una hermana del detenido, quien será formalmente imputada este miércoles.

A F.L.B. se le atribuye la coautoría del delito de defraudación, cometido en perjuicio de sus familiares mediante el uso indebido de información personal y financiera.

prisión preventiva pesos suegro
Noticias relacionadas
Una mujer perdió el control de su vehículo en avenida Facundo Zuviría y Diagonal Goyena

Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría

La PDI hizo allanamientos en Santa Fe por un fraude a la administración pública de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos

La PDI hizo allanamientos en Santa Fe por un fraude a la administración pública de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos

hay un piromano suelto en villa california: denunciaron incendios de vehiculos que resultaron completamente destruidos

Hay un pirómano suelto en Villa California: denunciaron incendios de vehículos que resultaron completamente destruidos

El hombre fue detenido tras un allanamiento en barrio Centenario, el mismo lugar donde sucedió el crimen

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Lo último

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

Reforma laboral en puerta: la CGT asegura que se prepara para dar pelea

Reforma laboral en puerta: la CGT asegura que se prepara para "dar pelea"

Último Momento
La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

Reforma laboral en puerta: la CGT asegura que se prepara para dar pelea

Reforma laboral en puerta: la CGT asegura que se prepara para "dar pelea"

El Gobierno aumentó prestaciones para personas con discapacidad: hasta 35% en tres tramos

El Gobierno aumentó prestaciones para personas con discapacidad: hasta 35% en tres tramos

Colazo: Cambiamos la mentalidad y ahora vamos por algo más importante para el club

Colazo: "Cambiamos la mentalidad y ahora vamos por algo más importante para el club"

Ovación
Siempre Unión presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

"Siempre Unión" presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

Otra vez una atajada de Tagliamonte, entre las mejores de octubre en el Clausura

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Unión le ganó a Belgrano en Córdoba y espera rival en los playoffs

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

La reserva de Colón venció a Aldosivi en Mar del Plata y se despidió con una sonrisa

Colón apuesta a futuro: Maillier, categoría 2006, firmará su primer contrato

Colón apuesta a futuro: Maillier, categoría 2006, firmará su primer contrato

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros