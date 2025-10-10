Uno Santa Fe | Policiales | PDI

Cayeron cinco vendedores de drogas en allanamientos de la PDI en Santo Tomé y Santa Fe

Están acusados de integrar una red de venta barrial de drogas. En los allanamientos se secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y celulares.

10 de octubre 2025 · 10:16hs
En el marco de una investigación por la venta barrial de estupefacientes, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron este jueves varios allanamientos simultáneos en distintos puntos de las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe, que culminaron con la detención de cinco personas —tres mujeres y dos hombres— sindicadas como los principales responsables de una red dedicada al microtráfico de drogas.

Los procedimientos fueron coordinados por los agentes de la PDI con la colaboración del Grupo de Acción Táctica (GAT), bajo directivas de la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, María Laura Urquiza, en el marco de la aplicación de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

Investigación y operativos

La investigación se originó a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, que permitió detectar varios puntos de venta de drogas en distintos barrios de ambas ciudades. Con la información recolectada, la fiscal Urquiza solicitó al Colegio de Jueces las órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas en forma simultánea.

Durante los operativos, los agentes lograron aprehender a los cinco investigados, identificados como las mujeres E. D. D., C. T. G. y C. V. S., y los hombres M. D. C. y A. O. F..

En el interior de las viviendas allanadas se secuestraron dosis fraccionadas y acondicionadas para la venta y consumo de cocaína y marihuana, además de $688.000 en efectivo, 20 teléfonos celulares, municiones de distintos calibres y otros elementos probatorios vinculados al comercio ilegal de drogas.

Disposiciones judiciales

La Jefatura de la PDI informó los resultados a la Fiscalía del MPA, que dispuso que los cinco detenidos permanezcan privados de su libertad e imputados como presuntos infractores de la Ley de Microtráfico N° 14.239. Además, se ordenó establecer una férrea cadena de custodia sobre todos los elementos secuestrados para garantizar la continuidad de la investigación judicial.

