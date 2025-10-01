Encapuchado y a mano armada entró a robar en un drugstore en pleno puerto de Santa Fe

Un delincuente irrumpió en la madrugada del miércoles en un local de Puerto Amarras y, tras amenazar al empleado de turno, se llevó el dinero en efectivo de la caja. El hecho, que quedó registrado por las cámaras, generó un clima de temor entre los trabajadores de la zona. Video.

A mano armada y encapuchado, un ladrón amenazó a un empleado y robó en un drugstore del Puerto de Santa Fe.

Un asalto a mano armada sacudió la tranquilidad en el complejo comercial de Puerto Amarras durante la madrugada de este miércoles. El hecho ocurrió cerca de la 1:30, cuando un delincuente ingresó a un drugstore y, exhibiendo un arma de fuego, intimidó al empleado para robar la recaudación del comercio.

El ladrón, que llevaba un buzo negro, gorra, cuellera cubriendo su rostro, pantalón deportivo azul claro y zapatillas Adidas, fue captado por las cámaras de seguridad del local, las cuales registraron toda la secuencia del atraco.

Según el reporte policial, tras concretar el robo del efectivo, el ladrón huyó rápidamente del lugar. La fuga se dirigió primero hacia la calle Marcial Candioti, y posteriormente, en dirección a la terminal de ómnibus de la ciudad.

El miedo tras el robo

La empleada que cubrió el turno matutino tras el robo, confirmó que el trabajador robado se encuentra bien. "Gracias a Dios no le hizo nada al chico, se llevó solamente el efectivo", remarcó.

No obstante, el asalto dejó una sensación de vulnerabilidad entre el personal. "Es la primera vez que nos pasa, y ahora con miedo... porque entra cualquiera, no sabés", comentó la trabajadora, reflejando la preocupación por la falta de seguridad en la zona.

La mujer lamentó que la inseguridad se haya convertido en parte de la vida cotidiana. "En un minuto te puede pasar cualquier cosa acá dentro. Lamentablemente, hoy en día vivís con la inseguridad. Es una ruleta: te toca y te toca", concluyó. Afortunadamente, el ladrón no sustrajo pertenencias personales del trabajador durante el asalto.