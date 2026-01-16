Uno Santa Fe | Santa Fe | estafa

Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

La vecina fue engañada a través de una falsa promotora de viajes que operaba en redes sociales y plataformas reconocidas. Hay más de 200 argentinos damnificados

16 de enero 2026 · 13:52hs
Silvia Montenegro, una vecina de la ciudad de Santa Fe, denunció haber sido víctima de una estafa en la que perdió más de tres millones de pesos tras la compra de un supuesto viaje a Chile que nunca se concretó. El caso no es aislado: ya se contabilizan más de 200 argentinos estafados bajo el mismo modus operandi.

Oferta de viaje

Según relató la mujer en diálogo con LT 10, todo comenzó a través de una oferta que encontró en Instagram vinculada a una promotora de viajes que ofrecía un paquete completo a Rapa Nui, con vuelos, alojamiento y excursiones incluidos. “Era una ilusión hermosa poder conocer ese lugar”, expresó Silvia, quien aclaró que suele viajar con frecuencia y siempre realiza chequeos previos antes de contratar.

En ese sentido, explicó que investigó la propuesta en plataformas reconocidas como TripAdvisor, Booking y Despegar, donde figuraba el alojamiento, y también verificó que estuviera registrado en Sernatur, el organismo oficial de turismo de Chile. “Todo indicaba que el lugar existía y era real”, señaló.

Convencida, decidió avanzar con la reserva y, a pedido de una pareja amiga, contrató cuatro paquetes turísticos. Los pagos se realizaron mediante transferencias internacionales a través de códigos QR, con valores en pesos chilenos. Recibió una factura y la promesa de que los vouchers llegarían días antes del viaje, previsto para el 7 de enero.

Sin embargo, a mediados de diciembre, al reclamar nuevamente la documentación, recibió un correo en el que se le informaba que el alojamiento cerraba sus puertas de manera indefinida. “Ahí me di cuenta de que era una estafa”, relató.

Más tarde, Silvia descubrió que el complejo había cerrado hacía dos años y que los estafadores habían hackeado el dominio, utilizando datos reales para dar verosimilitud a la maniobra. Incluso detectó que otras víctimas tenían facturas con el mismo logo, lo que confirmó la existencia de una red organizada.

“El número era chileno, de Valparaíso, que es la región a la que pertenece la Isla de Pascua. Estaba todo muy bien armado; fue una estafa muy elaborada”, afirmó.

Denuncia

La santafesina realizó denuncias ante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la Policía Federal Argentina, Defensa del Consumidor, la Secretaría de Protección de Datos Personales y organismos provinciales. Aclaró que su objetivo no es solo recuperar el dinero, sino advertir y evitar que otras personas sigan cayendo: “Si no hacía nada, esto iba a seguir rodando”, sostuvo.

Finalmente, Montenegro remarcó la importancia de que las plataformas digitales revisen y retiren este tipo de promociones fraudulentas. “Esto sigue activo en algunos sitios. Puede seguir trayendo consecuencias y más gente puede perder su dinero”, advirtió.

Pese al golpe económico y emocional, aseguró que no pierde la esperanza de viajar algún día a la Isla de Pascua: “Debe ser un lugar mágico y ojalá algún día podamos conocerlo”.

