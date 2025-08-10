Impactante accidente en Avenida Alem: chocó contra una columna de semáforo y volcó

El automovilista salvó su vida de milagro. Prefectura Naval, policías y bomberos lo rescataron del vehículo y lo trasladaron al hospital Cullen, donde quedó internado en observación tras ser diagnosticado con fracturas.

Este domingo, a las 3:30 de la mañana, en la intersección de 27 de febrero y Juan de Garay se produjo un accidente de tránsito que terminó con un conductor herido tras chocar contra la columna metálica de un semáforo y volcar posteriormente.

Por causas que aún se investigan, el vehículo impactó contra la estructura del semáforo y luego dio varios tumbos. El conductor debió ser rescatado del interior del automóvil por personal de Prefectura Naval, policía y bomberos zapadores.

Asistencia y rescate

Los primeros en llegar al lugar fueron los oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Puerto de Santa Fe, quienes escucharon primero el choque y luego el vuelco del automóvil, un Peugeot 208 blanco con patente MVP 674.

A continuación, personal de la Brigada Operativa de Prevención Policial (BOPP) y bomberos zapadores de la Policía de Santa Fe se sumaron a las tareas de rescate. Lograron extraer con vida al conductor, un hombre de 41 años, que presentaba fuertes golpes tras el choque y el vuelco.

Internación y estado de salud

Un médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) brindó la primera atención en el lugar. El conductor, identificado como Ramiro Rodríguez, se encontraba lúcido al momento del traslado.

Fue trasladado en ambulancia al hospital Cullen, donde los médicos constataron que presentaba fractura de cúbito en el antebrazo derecho, contusión pulmonar bilateral severa en el lado derecho y traumatismo en la pared abdominal. Luego de recibir curaciones, quedó internado en observación.

La investigación policial

Agentes de la Policía de Santa Fe, de la Estación Policial Sur (EPS) y personal de Orden Público, se hicieron presentes para realizar las primeras diligencias. Buscaron testigos entre las personas que se encontraban en la zona y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas que podrían haber registrado toda la secuencia del accidente.

Las imágenes serán secuestradas para aportar pruebas en la investigación, que está a cargo de la Unidad Regional I La Capital, bajo la supervisión del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Se ordenó además un informe médico oficial sobre el estado de salud del conductor y la búsqueda de testigos para esclarecer las circunstancias del siniestro.