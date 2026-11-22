En procedimientos concretados el sábado 21 de noviembre por la Unidad Operativa Regional I (Reconquista), los efectivos fiscalizaron vehículos sobre trazados nacionales en Las Gamas, Reconquista y Tacuarendí. Un chofer de camión arrojó 0,83 g/L y un automovilista particular alcanzó 1,29 g/L.

La Guardia Provincial detectó alcoholemias positivas en conductores profesionales en las rutas 11 y 98

En el marco de los operativos de control vehicular y prevención que lleva adelante la Guardia Provincial en rutas santafesinas , personal de la Unidad Operativa Regional I (Reconquista) detectó casos de alcoholemia positiva sancionable durante la jornada del 21 de noviembre.

Los procedimientos se desarrollaron sobre las Rutas Nacionales N.º 98 y N.º 11, en jurisdicción de Las Gamas, Reconquista y Tacuarendí.

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Controles

Como resultado de los controles realizados, se registraron los siguientes valores de alcoholemia:

* 0,83 g/L: conductor profesional de un vehículo de transporte de carga, sobre Ruta Nacional N.º 98, a la altura del km 20.

* 0,21 g/L: conductor profesional de un camión, sobre Ruta Nacional N.º 11, a la altura del km 777.

* 1,29 g/L: conductor de un automóvil, sobre Ruta Nacional N.º 11, a la altura del km 883, en jurisdicción de Tacuarendí.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de los controles preventivos y de la presencia permanente de la Guardia Provincial en las rutas santafesinas, especialmente en lo que respecta a la detección de conductas que representan un riesgo para la seguridad vial.

La Guardia Provincial continúa trabajando con compromiso, responsabilidad y presencia territorial, reforzando los controles y promoviendo una circulación segura, con el objetivo de prevenir siniestros viales y proteger la vida de todos los usuarios de las rutas.