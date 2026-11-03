Conmoción por la muerte de una docente en barrio Sur: investigan un femicidio seguido de suicidio

La víctima fue identificada como María Itatí Yossen (51), vicedirectora de la Escuela Especial N° 2009. Tal como informó UNO Santa Fe, fue hallada sin vida en un departamento de calle 3 de Febrero al 3300 junto a su expareja, Fabio Firmapaz (50). La fiscal Vivian Galeano ordenó las autopsias para precisar la mecánica del hecho ocurrido el sábado 31 de octubre.

La comunidad educativa y los vecinos de la capital provincial se encuentran consternados tras el hallazgo sin vida de una reconocida docente santafesina y su expareja en el interior de una propiedad en barrio Sur . La principal hipótesis sobre la que trabaja el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apunta a un cuadro de femicidio seguido de suicidio.

La víctima fue identificada como María Itatí Yossen, de 51 años, quien desde febrero de este año se desempeñaba como vicedirectora de la Escuela Especial N° 2009 "Bernardo de Monteagudo". Su cuerpo fue localizado en una habitación de la planta alta de un departamento situado sobre calle 3 de Febrero al 3300.

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En la planta baja de la misma finca, los efectivos policiales encontraron el cadáver de Fabio Firmapaz, de 50 años, quien había mantenido una relación afectiva previa con la mujer.

"El hallazgo se produjo tras la alerta de familiares y allegados que no lograban comunicarse con la docente. La causa fue caratulada inicialmente como investigación de muertes, a la espera de los resultados periciales y de autopsia que determinen la mecánica del hecho.

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La reconstrucción del hallazgo

El episodio comenzó a salir a la luz durante la noche del sábado 31 de octubre. Amigas y familiares de Yossen comenzaron a preocuparse ante la falta de respuesta a llamadas y mensajes. Ante la sospecha de que pudiera haberse dirigido al domicilio de su expareja, dieron aviso a las autoridades policiales.

Finalmente, el hijo de Firmapaz se presentó en la propiedad de calle 3 de Febrero y, con el auxilio de un cerrajero, logró franquear el ingreso. Al entrar a la vivienda, encontró en primer término el cuerpo del hombre en el sector inferior y, posteriormente, el cadáver de la docente en el nivel superior.

Peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron en la escena dos teléfonos celulares y diversos elementos de interés probatorio para ser sometidos a análisis forenses.

Medidas judiciales e impacto en la comunidad

La investigación está a cargo de la fiscal Vivian Galeano. Tras el relevamiento técnico en la vivienda, la médica forense interviniente recomendó la realización de autopsias en el Instituto Médico Legal para precisar la causa científica de ambos decesos y reconstruir la secuencia cronológica ocurrida durante la mañana del sábado.

La trágica noticia provocó un profundo dolor en el sistema educativo santafesino. Desde la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) - Seccional La Capital, emitieron un comunicado de condolencias para acompañar a los familiares, allegados y a la comunidad de la Escuela N° 2009, destacando la trayectoria y vocación de la docente, conocida cariñosamente entre sus pares como "La Gringa" o "Tata".