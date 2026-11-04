Intentaron matar a balazos a una adolescente de 16 años en barrio Coronel Dorrego

Ocurrió durante la madrugada de este miércoles en pasaje Dorrego al 7.800. La joven recibió un disparo en la pierna derecha y fue trasladada al hospital Iturraspe, donde quedó internada en observación, fuera de peligro. Los autores del ataque no fueron identificados

Una menor de 16 años recibió un disparo en su pierna en un ataque a tiros a su vivienda

Esta madrugada de miércoles , antes de la 1.30, una adolescente de 16 años resultó herida de bala durante un ataque a tiros contra una vivienda ubicada en pasaje Dorrego al 7800, en barrio Coronel Dorrego , en la ciudad de Santa Fe.

La joven, que vive en el inmueble junto a su familia, recibió un disparo en la pierna derecha . Los autores del ataque no fueron identificados.

Tras el aviso de los vecinos a la central de emergencias 911, oficiales del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y constataron que la menor presentaba una herida de arma de fuego. Debido a la demora de la ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), los policías decidieron trasladarla al hospital Iturraspe.

Allí, los médicos constataron una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho, con orificio de entrada. Le practicaron las curaciones correspondientes y dispusieron que permaneciera internada en observación. Según el diagnóstico médico, la adolescente no presenta riesgo de muerte.

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Denuncia, testigos y cámaras de seguridad

Los vecinos de la populosa barriada fueron quienes denunciaron el episodio a los operadores del 911, que comisionaron a efectivos del Comando Radioeléctrico. Al llegar, los policías entrevistaron a la madre de la adolescente, quien les informó que su hija había sido alcanzada por un disparo en la pierna derecha.

Posteriormente, efectivos de Orden Público de la Comisaría 8ª, de la Estación Policial Norte y del Comando Radioeléctrico preservaron la escena hasta la llegada de los peritos criminalísticos y los investigadores de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los agentes también buscaron testigos entre los vecinos y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones que pudieran haber registrado el ataque y permitir identificar a los agresores.

En el lugar, los especialistas del área Científica de la PDI secuestraron cuatro vainas servidas y dos ojivas de plomo deformadas, elementos que serán incorporados a la investigación.

Investigación por tentativa de homicidio

La novedad sobre el ataque armado fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones Región I, que dieron intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó, en primer lugar, que se informara sobre la evolución del estado de salud de la adolescente, que permanecía internada en observación en el hospital Iturraspe.

Además, dispuso que se identificara a posibles testigos entre los vecinos, que se verificara la existencia de cámaras de seguridad y que se secuestraran las imágenes que pudieran aportar información sobre el ataque.

También ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor para determinar las circunstancias del hecho e intentar identificar a los responsables.

La causa fue caratulada provisoriamente como tentativa de homicidio. Hasta el momento, no se registraron personas aprehendidas por el ataque a tiros ocurrido en barrio Coronel Dorrego.