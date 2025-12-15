María Luisa: un automovilista murió tras incrustarse a gran velocidad debajo de un camión en la ruta 4

El violento siniestro vial ocurrió este lunes por la mañana. La víctima aún no fue identificada y trabaja la Policía y la PDI.

Un violento siniestro vial ocurrido en la mañana de este lunes dejó como saldo la muerte de un automovilista que se incrustó a gran velocidad debajo de un camión en la ruta provincial 4 , a la altura de la localidad de María Luisa , en el departamento Las Colonias .

El fatal episodio se produjo poco después de las 7 de la mañana , en medio de condiciones meteorológicas adversas , con pavimento mojado y escasa visibilidad . El impacto fue de tal magnitud que el conductor del automóvil falleció en el acto , mientras que su identidad aún no fue confirmada oficialmente.

Las imágenes del lugar evidenciaron la violencia del choque: el vehículo menor quedó totalmente destruido, incrustado bajo la estructura trasera del camión.

accidente fatal maria luisa 2 Accidente fatal a la altura de la localidad de María Luisa gentileza

Denuncia y operativo policial

El siniestro fue advertido por automovilistas que circulaban por la zona, quienes al observar los hierros retorcidos del auto debajo del camión dieron aviso a la Subcomisaría 15ª. Minutos después, efectivos de la Unidad Regional XI Las Colonias arribaron al lugar y montaron un operativo de seguridad vial.

Los policías preservaron la escena, regularon el tránsito con paso lento y evitaron nuevos accidentes, permitiendo el trabajo coordinado de las unidades de emergencia sanitaria y de los peritos criminalísticos. Un médico del servicio de emergencias constató el fallecimiento del automovilista, que permanecía solo en el vehículo.

Intervención judicial y peritajes

La novedad del choque fatal en la ruta provincial 4 fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional XI, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno de la ciudad de Esperanza. El funcionario judicial ordenó un informe sobre el estado de salud del camionero y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Las tareas técnicas quedaron a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaron en la reconstrucción del siniestro vial para determinar las causas y responsabilidades del hecho.

Mientras tanto, el tránsito continuó restringido durante varias horas, hasta que finalizaron las diligencias judiciales y el retiro de los vehículos involucrados.

