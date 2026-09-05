Cortarán el agua en toda la ciudad de Santa Fe el domingo

Aguas Santafesinas realizará trabajos de mantenimiento en la toma del río Colastiné y en la planta potabilizadora. Una vez finalizadas las tareas, la normalización será gradual.

Aguas Santafesinas (ASSA) informó que este domingo 6 de septiembre se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe debido a trabajos de mantenimiento programados.

La interrupción está prevista entre las 0 y las 4 de la madrugada y afectará a la totalidad de los usuarios de la capital provincial.

Desde la empresa explicaron que se eligió el horario nocturno con el objetivo de reducir las molestias ocasionadas por la falta del servicio.

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Por qué cortarán el agua en toda Santa Fe

Los trabajos se realizarán de manera simultánea en dos puntos fundamentales del sistema de provisión de agua de la ciudad: la toma del río Colastiné y la planta potabilizadora Ingeniero Marcial Candioti.

En la toma del Colastiné se realizarán tareas de mantenimiento sobre las válvulas de las bombas de impulsión.

También habrá trabajos sobre una cañería de alimentación de la sala de máquinas de la planta potabilizadora.

Las intervenciones forman parte del plan de mantenimiento operativo de Aguas Santafesinas y fueron programadas para esta época del año.

El servicio volverá de manera gradual

ASSA advirtió que, aunque los trabajos están previstos hasta las 4, la recuperación del servicio no será inmediata en todos los sectores de la ciudad.

Una vez concluidas las tareas comenzará la represurización de la red, por lo que el suministro se irá normalizando de manera gradual.

Por este motivo, la empresa recomendó a los vecinos moderar el consumo de las reservas domiciliarias durante las horas en las que se desarrollen los trabajos.

Qué hacer si el agua sale turbia

Durante el operativo también se realizará un purgado de la red, con liberación de agua hacia la vía pública en distintos puntos estratégicos.

El procedimiento busca reducir la posibilidad de que se produzcan episodios de turbiedad cuando vuelva a funcionar normalmente el sistema.

En caso de detectar agua turbia después de la restitución del servicio, ASSA recomienda dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia habitual.

De esta manera, los santafesinos deberán tener en cuenta que desde la medianoche y hasta las 4 del domingo no habrá suministro de agua potable en toda la ciudad, mientras que posteriormente la recuperación será progresiva.