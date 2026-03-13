Uno Santa Fe | Policiales | barrio Guadalupe

Cinco aprehendidos tras una balacera desde un auto

Vecinos denunciaron disparos desde un vehículo en movimiento en la zona de pasaje Braille al 9900. La Policía interceptó el automóvil y secuestró una pistola con olor a pólvora

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de marzo 2026 · 08:34hs
Durante la madrugada de este viernes, antes de las 2, vecinos que residen en inmediaciones de pasaje Braille al 9900 denunciaron ante la central de emergencias 911 la presencia de personas que efectuaban disparos desde el interior de un auto en movimiento.

Minutos después, oficiales del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar para verificar la situación y observaron a cinco hombres descendiendo de un vehículo con características similares al descripto por los denunciantes. Los uniformados procedieron a identificarlos y realizar una requisa.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron a uno de los sospechosos una pistola calibre .22 marca Bersa Thunder, que tenía seis cartuchos y se encontraba en buenas condiciones de conservación y funcionamiento. Además, el arma presentaba evidente olor a pólvora, lo que refuerza la hipótesis de que habría sido utilizada recientemente.

ARMAS

Aprehendidos

Ante la situación, los efectivos solicitaron apoyo y al lugar llegaron otros dos oficiales de Cuerpos. Finalmente, los cinco hombres —de 24, 25, 30, 36 y 45 años— fueron aprehendidos.

Los sospechosos fueron trasladados y alojados en los calabozos de la Comisaría 8ª del barrio Guadalupe. Además, quedó secuestrado el automóvil Ford Fiesta blanco en el que se movilizaban, junto con el arma de fuego incautada.

Delitos imputados

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó lo sucedido a la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Peresín.

La funcionaria judicial dispuso que los cinco aprehendidos continúen privados de su libertad, que sean correctamente identificados y que se les forme causa como presuntos autores de los delitos de intimidación pública y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

