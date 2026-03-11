"Me gatillaron a la cabeza": el aterrador relato de un chofer de aplicación asaltado en barrio Coronel Dorrego

La víctima fue emboscada en Azcuénaga y Güemes por al menos siete personas, la mayoría menores de edad . Le efectuaron siete disparos para robarle la moto y las pertenencias.

Inseguridad extrema: le dispararon siete veces a un motociclista chofer de aplicación en una emboscada en Barrio Dorrego.

Lo que debió ser un viaje de rutina a través de la plataforma DiDi se convirtió en una pesadilla para el chofer de aplicaciones este lunes por la noche. En el corazón de barrio Coronel Dorrego, el chofer fue interceptado por una banda de al menos siete delincuentes, a quienes describió como "guachitos" o "muy chicos", en un ataque de una saña inexplicable.

El hecho ocurrió en la intersección de Azcuénaga y Güemes. Según relató el hombre a Sol Play, el supuesto pasajero simuló haber olvidado la billetera para obligarlo a detener la marcha. En ese instante, comenzó la ejecución del robo.

Una lluvia de balas y un milagro para el chofer

El relato del conductor detalla una secuencia de violencia extrema que pudo terminar en tragedia:

El ataque: al ser apuntado con un arma, el chofer intentó defenderse y golpeó al agresor. La respuesta fue una ráfaga de entre 6 y 7 disparos.

El momento crítico: mientras forcejeaba, otro de los menores se acercó y le gatilló en la cabeza, cerca del casco. "Quedé aturdido, medio boleado", contó la víctima, quien milagrosamente resultó ilesa de los impactos.

El botín: los delincuentes escaparon con la motocicleta (su herramienta de trabajo), su mochila con la billetera y su teléfono celular.

“Los vecinos están acostumbrados porque estaban esperando a ver otra víctima. Por lo que tengo entendido, ya habían sacado más de seis motos ahí”, señaló con amargura el trabajador.

Abandono policial y vecinal

Lo más alarmante del testimonio no fue solo el asalto, sino la falta de auxilio posterior. El chofer caminó aturdido por las calles del barrio mientras otras motos pasaban a su lado "para ver si le podían sacar algo más".

La denuncia más grave recae sobre el personal policial: "Apareció un patrullero y cuando le dije que me lleve a la comisaría me dijo 'esperá que vengo'. Se dio la vuelta despacito y se fue, me dejó solo", relató. Finalmente, tuvo que pedir un teléfono prestado en la esquina de French y Las Heras para comunicarse con su familia.

El caso fue caratulado como "robo calificado", pero hasta el momento la policía informó que no hay detenidos. El trabajador se quedó sin su único sustento diario y con el trauma de haber sobrevivido a un disparo a quemarropa en la cabeza.

