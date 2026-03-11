Uno Santa Fe | Policiales | chofer

"Me gatillaron a la cabeza": el aterrador relato de un chofer de aplicación asaltado en barrio Coronel Dorrego

La víctima fue emboscada en Azcuénaga y Güemes por al menos siete personas, la mayoría menores de edad. Le efectuaron siete disparos para robarle la moto y las pertenencias.

11 de marzo 2026 · 06:58hs
Inseguridad extrema: le dispararon siete veces a un motociclista chofer de aplicación en una emboscada en Barrio Dorrego.

Lo que debió ser un viaje de rutina a través de la plataforma DiDi se convirtió en una pesadilla para el chofer de aplicaciones este lunes por la noche. En el corazón de barrio Coronel Dorrego, el chofer fue interceptado por una banda de al menos siete delincuentes, a quienes describió como "guachitos" o "muy chicos", en un ataque de una saña inexplicable.

El hecho ocurrió en la intersección de Azcuénaga y Güemes. Según relató el hombre a Sol Play, el supuesto pasajero simuló haber olvidado la billetera para obligarlo a detener la marcha. En ese instante, comenzó la ejecución del robo.

• LEER MÁS: Polémica por las apps de viajes: Didi suma traslados en moto en Santa Fe y el municipio advierte que son "ilegales"

Una lluvia de balas y un milagro para el chofer

El relato del conductor detalla una secuencia de violencia extrema que pudo terminar en tragedia:

El ataque: al ser apuntado con un arma, el chofer intentó defenderse y golpeó al agresor. La respuesta fue una ráfaga de entre 6 y 7 disparos.

El momento crítico: mientras forcejeaba, otro de los menores se acercó y le gatilló en la cabeza, cerca del casco. "Quedé aturdido, medio boleado", contó la víctima, quien milagrosamente resultó ilesa de los impactos.

El botín: los delincuentes escaparon con la motocicleta (su herramienta de trabajo), su mochila con la billetera y su teléfono celular.

“Los vecinos están acostumbrados porque estaban esperando a ver otra víctima. Por lo que tengo entendido, ya habían sacado más de seis motos ahí”, señaló con amargura el trabajador.

Abandono policial y vecinal

Lo más alarmante del testimonio no fue solo el asalto, sino la falta de auxilio posterior. El chofer caminó aturdido por las calles del barrio mientras otras motos pasaban a su lado "para ver si le podían sacar algo más".

La denuncia más grave recae sobre el personal policial: "Apareció un patrullero y cuando le dije que me lleve a la comisaría me dijo 'esperá que vengo'. Se dio la vuelta despacito y se fue, me dejó solo", relató. Finalmente, tuvo que pedir un teléfono prestado en la esquina de French y Las Heras para comunicarse con su familia.

El caso fue caratulado como "robo calificado", pero hasta el momento la policía informó que no hay detenidos. El trabajador se quedó sin su único sustento diario y con el trauma de haber sobrevivido a un disparo a quemarropa en la cabeza.

• LEER MÁS: Emboscada a un motociclista del servicio DIDI en barrio Guadalupe Oeste: denunció que le dispararon y le robaron la moto

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

