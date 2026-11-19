El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Salta al 4600, en la ciudad de Santa Fe, tras una denuncia de vecinos al 911. El joven, de 18 años, fue aprehendido y los policías secuestraron un revólver calibre 32 y una pistola calibre 22, ambas con municiones.

Este miércoles al mediodía, un joven de 18 años amenazó de muerte a su expareja , una mujer de 24 años , en una vivienda ubicada en calle Salta al 4600, en el barrio Santa Rosa de Lima , en la ciudad de Santa Fe.

El episodio ocurrió después de una discusión verbal entre ambos, cuando el joven se disponía a retirarse del domicilio con sus pertenencias. Tras la intervención policial, fue aprehendido y los efectivos secuestraron dos armas de fuego con sus respectivas municiones .

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La denuncia y el procedimiento policial

Los operadores de la Central de Emergencias 911 recibieron un aviso de vecinos de la zona que alertaron sobre las amenazas. Ante la situación, comisionaron a oficiales del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe (CRE) para verificar lo ocurrido.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la mujer, quien relató lo sucedido momentos antes y les indicó que el joven todavía se encontraba dentro de la vivienda.

Con la autorización correspondiente, los policías ingresaron al domicilio y aprehendieron al joven de 18 años.

Secuestraron dos armas de fuego y municiones

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron preventivamente dos armas de fuego: un revólver calibre 32 largo, con balas, y una pistola calibre 22, que tenía varios cartuchos intactos.

Posteriormente, los policías trasladaron al aprehendido, las armas y las actuaciones correspondientes a la sede de la Comisaría 2ª de la ciudad de Santa Fe.

La intervención de la Fiscalía

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que el joven continuara privado de su libertad, que fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física, que se realizara su identificación y que posteriormente quedara alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria atribuida al joven fue la de amenazas.