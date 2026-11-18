Una mujer de 47 años y su pareja, un puestero de 54, fueron hallados muertos en un establecimiento rural ubicado a 4 kilómetros de Villa Ana. Vecinos señalaron que la víctima sufría situaciones de violencia física

Un puestero de 54 años , residente en una estancia del norte de Santa Fe , mató a su pareja , una mujer de 47 años , y luego se suicidó. Los cuerpos de Miriam Leguiza y Daniel Torres , quienes eran pareja, fueron hallados en el establecimiento rural Los Petisos , ubicado a 4 kilómetros de Villa Ana , un pueblo forestal del departamento General Obligado .

Torres trabajaba como puestero en el establecimiento de un productor llamado Alexis Cremona. Como no respondía los llamados telefónicos de su patrón, este fue hasta el lugar y se encontró con la escena, que luego reportó a la Policía. En la vivienda también estaba el hermano de la mujer asesinada, un joven con síndrome de Down que habría sido testigo de lo ocurrido, según informó ReconquistaHOY.

Al lugar fueron convocados efectivos de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico policial, que realizaron las pericias correspondientes.

La principal hipótesis apunta a que Daniel Torres asesinó a su pareja y luego se quitó la vida. No obstante, para determinar fehacientemente las circunstancias y las causas de ambas muertes, se realizarán las autopsias de los dos cuerpos.

En el marco de la investigación, también fue secuestrado un revólver calibre .38 que se encontraba en poder de Torres.

El diario Norte Obligado publicó que, aunque no había denuncias previas por violencia de género, vecinos y conocidos de la pareja aseguraron que Torres maltrataba a su esposa y ejercía violencia física sobre ella. Según esos testimonios, muchas veces la mujer terminaba pasando varios días en cama, sin poder moverse.