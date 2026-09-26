Conmoción en el periodismo santafesino: falleció el reconocido cronista Gustavo Aguirre tras descompensarse en barrio Siete Jefes

El trabajador de prensa de Canal 13 Santa Fe tenía 55 años y sufrió una descompensación severa mientras se trasladaba en un vehículo de alquiler. El chofer del automóvil le practicó maniobras de reanimación en Laprida al 4.300, pero los profesionales del SIES 107 no lograron salvarlo. La médica policial constató muerte natural.

Esta madrugada de sábado, antes de las 6, sobre calle Laprida al 4.300, en el barrio Siete Jefes de la ciudad de Santa Fe, murió Gustavo Aguirre , de 55 años, periodista de Canal 13 Santa Fe, luego de descompensarse mientras viajaba en un vehículo de la plataforma de transporte Didi.

Oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) fueron comisionados por la central de emergencias 911 ante un pedido de auxilio médico en ese lugar. Al llegar encontraron a un hombre tendido en el suelo y a otro que le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar RCP .

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Quien lo asistía era el conductor del auto. Según su relato, Aguirre le había pedido que lo llevara primero hasta un domicilio y después a un hospital, porque se sentía descompuesto, y se descompensó al llegar a ese lugar.

SIES 107 y médico policial

Luego arribó un equipo médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107, que continuó con las maniobras de reanimación. Antes de las 7, los oficiales informaron los pormenores del hecho a la guardia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde donde se les comunicó que el fiscal en turno era Marchi.

Alrededor de las 7.30 llegó al lugar una médica policial, que revisó el cuerpo y diagnosticó muerte natural. Más tarde se hicieron presentes familiares de Aguirre y oficiales de Orden Público de la Estación Centro 2 de la Policía de Santa Fe PSF. Al momento del informe policial, el cuerpo permanecía en la vía pública.

Muerte natural

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, Andrés Marchi, que quedó a cargo de las actuaciones.