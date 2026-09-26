Uno Santa Fe | Policiales | Gustavo Aguirre

Conmoción en el periodismo santafesino: falleció el reconocido cronista Gustavo Aguirre tras descompensarse en barrio Siete Jefes

El trabajador de prensa de Canal 13 Santa Fe tenía 55 años y sufrió una descompensación severa mientras se trasladaba en un vehículo de alquiler. El chofer del automóvil le practicó maniobras de reanimación en Laprida al 4.300, pero los profesionales del SIES 107 no lograron salvarlo. La médica policial constató muerte natural.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de septiembre 2026 · 09:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Conmoción en el periodismo santafesino: falleció el reconocido cronista Gustavo Aguirre tras descompensarse en barrio Siete Jefes

Conmoción en el periodismo santafesino: falleció el reconocido cronista Gustavo Aguirre tras descompensarse en barrio Siete Jefes

Esta madrugada de sábado, antes de las 6, sobre calle Laprida al 4.300, en el barrio Siete Jefes de la ciudad de Santa Fe, murió Gustavo Aguirre, de 55 años, periodista de Canal 13 Santa Fe, luego de descompensarse mientras viajaba en un vehículo de la plataforma de transporte Didi.

Oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) fueron comisionados por la central de emergencias 911 ante un pedido de auxilio médico en ese lugar. Al llegar encontraron a un hombre tendido en el suelo y a otro que le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar RCP.

LEER MÁS: Dos chicos de 9 y 11 años hallaron un revólver cargado en el predio Cruz Roja de la ciudad de Recreo

Quien lo asistía era el conductor del auto. Según su relato, Aguirre le había pedido que lo llevara primero hasta un domicilio y después a un hospital, porque se sentía descompuesto, y se descompensó al llegar a ese lugar.

SIES 107 y médico policial

Luego arribó un equipo médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107, que continuó con las maniobras de reanimación. Antes de las 7, los oficiales informaron los pormenores del hecho a la guardia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde donde se les comunicó que el fiscal en turno era Marchi.

Alrededor de las 7.30 llegó al lugar una médica policial, que revisó el cuerpo y diagnosticó muerte natural. Más tarde se hicieron presentes familiares de Aguirre y oficiales de Orden Público de la Estación Centro 2 de la Policía de Santa Fe PSF. Al momento del informe policial, el cuerpo permanecía en la vía pública.

Muerte natural

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del suceso a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, Andrés Marchi, que quedó a cargo de las actuaciones.

Gustavo Aguirre periodismo conmoción muerte SIES 107
Noticias relacionadas
Se entregó el sospechoso. Un joven de 19 años, alias “Gordo Basura”, se presentó voluntariamente ante la justicia.

Se entregó el "Gordo Basura", acusado por el crimen de Ezequiel López en barrio San Agustín

Joven aprehendido. Un hombre de 24 años fue detenido como presunto autor del robo en el ISEF N° 27.

Cayó el joven acusado de robar en el ISEF N° 27: lo encontraron escondido en la biblioteca

Estafa millonaria y magia negra en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

Estafa millonaria y "magia negra" en Santa Fe: cayeron las maniobras de un falso mentalista que engañó a una abuela

El ladrón detenido

Atraparon a un ladrón cuando robaba cables subido a un poste del tendido eléctrico en el barrio Santa Lucía

Lo último

Franco Colapinto habló tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: Fue un error grande y grave

Franco Colapinto habló tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: "Fue un error grande y grave"

Oro para Belén Casetta y récords para Argentina en el CARD de Santa Fe

Oro para Belén Casetta y récords para Argentina en el CARD de Santa Fe

La bronca de Gasly, las disculpas de Colapinto y el fuerte pedido de Norris

La bronca de Gasly, las disculpas de Colapinto y el fuerte pedido de Norris

Último Momento
Franco Colapinto habló tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: Fue un error grande y grave

Franco Colapinto habló tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: "Fue un error grande y grave"

Oro para Belén Casetta y récords para Argentina en el CARD de Santa Fe

Oro para Belén Casetta y récords para Argentina en el CARD de Santa Fe

La bronca de Gasly, las disculpas de Colapinto y el fuerte pedido de Norris

La bronca de Gasly, las disculpas de Colapinto y el fuerte pedido de Norris

Argentina se quedó con la medalla plateada en los Juegos Suramericanos 2026

Argentina se quedó con la medalla plateada en los Juegos Suramericanos 2026

Argentina superó a Colombia en waterpolo y va por el oro ante Brasil

Argentina superó a Colombia en waterpolo y va por el oro ante Brasil

Ovación
Franco Colpainto chocó con Gasly y tuvo que abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colpainto chocó con Gasly y tuvo que abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto habló tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: Fue un error grande y grave

Franco Colapinto habló tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: "Fue un error grande y grave"

La bronca de Gasly, las disculpas de Colapinto y el fuerte pedido de Norris

La bronca de Gasly, las disculpas de Colapinto y el fuerte pedido de Norris

Oro para Belén Casetta y récords para Argentina en el CARD de Santa Fe

Oro para Belén Casetta y récords para Argentina en el CARD de Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este sábado 26 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este sábado 26 de septiembre

Policiales
Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico