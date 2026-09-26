Dos chicos de 9 y 11 años hallaron un revólver cargado en el predio Cruz Roja de la ciudad de Recreo

Personal de la Guardia Urbana Municipal y del Comando Radioeléctrico secuestraron un arma de fuego calibre 22 con cartuchos servidos en el predio del Club Cruz Roja. Los menores fueron restituida a sus familias mientras la PDI realiza las pericias de rigor.

Este viernes, cuando promediaba la tarde, integrantes de la Guardia Urbana Municipal de la ciudad de Recreo, fueron comisionados hasta el predio del Club Cruz Roja donde detectaron a dos menores de 9 y 11 años manipulando un revolver calibre 22 cargado .

Luego llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico de Recreo, que dialogaron con los chicos, y ellos les mostraron un revólver calibre 22 tirado entre los pastos.

Menores

Los policías levantaron el arma de fuego que es un revólver calibre 22 con cuatro cápsulas servidas y una atascada en el interior de los alveolos. El arma fue secuestrada y entregada en la Comisaría 16° de Recreo, y los chicos fueron entregados a sus padres.

Informaron la novedad sobre el hallazgo del arma de fuego en las condiciones descriptas a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capítal y éstos hicieron lo propio con la fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó enviar el arma secuestrada para realizar los peritajes criminalístiscos de rigor en el área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).