Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

El hecho sucedió en la tarde del domingo. El hermano de la adolescente fue quien la halló y dio aviso a la policía de lo sucedido

Una conmoción profunda sacudió a la ciudad de Coronda este domingo tras el hallazgo sin vida de una adolescente de 17 años en el interior de su casa, ubicada a la altura del kilómetro 427 de la ruta nacional 11 , en jurisdicción del barrio 44° , departamento San Jerónimo .

El dramático episodio se desencadenó cuando un joven ingresó a la vivienda y encontró inmóvil a su hermana , tendida en el interior del domicilio. De inmediato dio aviso a la Policía , lo que activó un rápido despliegue de los oficiales de la Comisaría 1ª de Coronda , quienes llegaron al lugar y preservaron la escena .

Minutos después arribó un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quien examinó el cuerpo de la menor y confirmó el fallecimiento. De acuerdo a las primeras observaciones, habría indicios compatibles con un presunto ahorcamiento, información que fue comunicada de inmediato al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Benítez.

Ante la gravedad del caso, el fiscal dispuso la aplicación del protocolo correspondiente, ordenando la preservación absoluta de la vivienda para evitar cualquier tipo de contaminación y la intervención urgente de los peritos criminalísticos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Trabajo pericial y testimonios

Mientras el personal policial de Orden Público realizaba entrevistas preliminares, recolectaba información sobre el entorno familiar, identificaba posibles testigos y verificaba la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona, los especialistas de la PDI Científica llevaron adelante un minucioso trabajo pericial dentro del inmueble. En paralelo, el médico policial examinó el cuerpo de la víctima.

Con los primeros resultados obtenidos, los peritos y el médico forense informaron durante la tarde del domingo al fiscal Benítez, quien evaluó las medidas a seguir en el marco de la investigación.

Aprehensión del padre

Tras conocer los informes preliminares, el fiscal del MPA ordenó la aprehensión del padre de la adolescente, en el contexto de la investigación para determinar la causa real de la muerte y el entorno en el que ocurrió el hecho.

Finalmente, y una vez concluidos los peritajes en la vivienda, el fiscal dispuso el traslado del cuerpo de la menor a la morgue judicial, donde se realizará la necropsia, clave para establecer de manera fehaciente cómo y en qué circunstancias falleció la joven.

