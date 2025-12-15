Uno Santa Fe | Policiales | Coronda

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

El hecho sucedió en la tarde del domingo. El hermano de la adolescente fue quien la halló y dio aviso a la policía de lo sucedido

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de diciembre 2025 · 11:28hs
Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su casa

gentileza

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su casa

Una conmoción profunda sacudió a la ciudad de Coronda este domingo tras el hallazgo sin vida de una adolescente de 17 años en el interior de su casa, ubicada a la altura del kilómetro 427 de la ruta nacional 11, en jurisdicción del barrio 44°, departamento San Jerónimo.

El dramático episodio se desencadenó cuando un joven ingresó a la vivienda y encontró inmóvil a su hermana, tendida en el interior del domicilio. De inmediato dio aviso a la Policía, lo que activó un rápido despliegue de los oficiales de la Comisaría 1ª de Coronda, quienes llegaron al lugar y preservaron la escena.

Minutos después arribó un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107), quien examinó el cuerpo de la menor y confirmó el fallecimiento. De acuerdo a las primeras observaciones, habría indicios compatibles con un presunto ahorcamiento, información que fue comunicada de inmediato al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Benítez.

Ante la gravedad del caso, el fiscal dispuso la aplicación del protocolo correspondiente, ordenando la preservación absoluta de la vivienda para evitar cualquier tipo de contaminación y la intervención urgente de los peritos criminalísticos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Trabajo pericial y testimonios

Mientras el personal policial de Orden Público realizaba entrevistas preliminares, recolectaba información sobre el entorno familiar, identificaba posibles testigos y verificaba la existencia de cámaras de videovigilancia en la zona, los especialistas de la PDI Científica llevaron adelante un minucioso trabajo pericial dentro del inmueble. En paralelo, el médico policial examinó el cuerpo de la víctima.

Con los primeros resultados obtenidos, los peritos y el médico forense informaron durante la tarde del domingo al fiscal Benítez, quien evaluó las medidas a seguir en el marco de la investigación.

Aprehensión del padre

Tras conocer los informes preliminares, el fiscal del MPA ordenó la aprehensión del padre de la adolescente, en el contexto de la investigación para determinar la causa real de la muerte y el entorno en el que ocurrió el hecho.

Finalmente, y una vez concluidos los peritajes en la vivienda, el fiscal dispuso el traslado del cuerpo de la menor a la morgue judicial, donde se realizará la necropsia, clave para establecer de manera fehaciente cómo y en qué circunstancias falleció la joven.

• LEER MÁS: Un milagro en Santa Fe: un balazo atravesó el techo de una casa y cayó entre una mujer y su hija de 4 años

Coronda adolescente muerta padre
Noticias relacionadas
La ojiva cayó entre madre y su hija de cuatro años y ambas resultaron ilesas

Un milagro en Santa Fe: un balazo atravesó el techo de una casa y cayó entre una mujer y su hija de 4 años

dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeracion vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Investigan, detectan y apresan a uno de los integrantes de la banda criminal Los Menores de Rosario: Luis Daniel Palavecino de 40 años

Detuvieron a Luis Palavecino, un peligroso delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Una impresionante persecución policial que atravesó dos provincias terminó con el secuestro de más de 90 kilos de cocaína

Persecución de película entre Santiago del Estero y Chaco: Gendarmería secuestró más de 90 kilos de cocaína

Lo último

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Último Momento
Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

¿Censura o modernización? La reforma del Código Penal en la mira por el riesgo a la libertad de expresión

¿Censura o modernización? La reforma del Código Penal en la mira por el riesgo a la libertad de expresión

Ovación
Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

Colón apunta la pretemporada y se perfila para jugar la Serie Río de la Plata

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026