La adolescente de 14 años fue hallada sin vida días después de su desaparición en Córdoba. El informe preliminar determinó que murió por asfixia mecánica y los investigadores analizan indicios que podrían ser compatibles con un abuso sexual.

La autopsia determinó que Agostina Vega murió por asfixia y detectaron indicios que podrían apuntar a un abuso sexual

Los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, establecieron que la causa de muerte fue una asfixia mecánica. Además, los peritos concluyeron que el desmembramiento del cuerpo se produjo después del fallecimiento.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, los estudios forenses también detectaron posibles signos compatibles con un abuso sexual. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición de los restos, encontrados casi una semana después de la desaparición de la menor, impide por el momento arribar a una conclusión definitiva.

La situación es analizada por el fiscal Raúl Garzón, quien dirige la causa. En caso de confirmarse la existencia de abuso sexual, la imputación contra Claudio Barrelier, hasta ahora único acusado por el crimen, podría agravarse.

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Otro de los datos aportados por la autopsia permitió estimar el momento de la muerte. Según trascendió, los especialistas ubicaron el fallecimiento entre las 23 del viernes 20 y las 5 de la madrugada del sábado 21 de mayo. Esto significa que la adolescente habría sido asesinada varias horas antes de que se radicara la denuncia por su desaparición.

Los investigadores aguardan además los resultados de estudios complementarios sobre órganos que presentaban importantes daños, así como los análisis toxicológicos que podrían aportar nuevos elementos para reconstruir lo ocurrido.

En paralelo, Barrelier permanece detenido en el penal de Bouwer. Tras el hallazgo del cuerpo había sido alojado en un pabellón psiquiátrico luego de manifestar intenciones de quitarse la vida. En las últimas horas fue imputado formalmente por femicidio, aunque no se descarta que la acusación incorpore nuevos agravantes.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es la del denominado "crimen silencioso". Tanto la asfixia como mecanismo de muerte como el desmembramiento posterior son compatibles con esa línea de análisis, que busca explicar por qué ninguna persona del entorno escuchó ruidos o pedidos de auxilio.

Según fuentes del caso, el fiscal sospecha que Barrelier actuó solo en su vivienda del barrio Cofico. Además, una de las líneas de investigación apunta a determinar si la víctima pudo haber sido drogada antes del ataque, una cuestión que deberá ser esclarecida a partir de las pericias toxicológicas.