Hallaron un cuerpo enterrado en un descampado a la vera de la Ruta 10 e investigan si es Gastón Montenegro

El joven fue visto por última vez el 26 de junio. Su familia había denunciado su desaparición en un contexto que incluyó una presunta privación ilegítima de la libertad. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para su identificación.

El cuerpo de un hombre fue hallado en un descampado de la localidad de Serodino este sábado . En el lugar trabajaban efectivos policiales y peritos bajo las órdenes de la fiscal Luisina Paponi. La pista que condujo al descubrimiento del cadáver, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, habría surgido del entorno de personas investigadas en la causa por la desaparición de Gastón Montenegro, el joven de 25 años que es buscado desde el viernes 26 de junio .

Según fuentes policiales, el cuerpo se encontró muy deteriorado, lo que dificulta su reconocimiento . El cuerpo fue encontrado enterrado entre Serodino y Andino, a la vera de la ruta provincial 10 . Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que en el lugar trabajaban el gabinete criminalístico y personal de antropología forense para realizar el levantamiento del cadáver.

Montenegro salió de su casa de calle San Salvador al 300, en Capitán Bermúdez, el viernes 26 de junio por la noche. Según la reconstrucción de la Fiscalía y de su familia, fue visto por última vez el sábado alrededor de las 9.30, cuando caminaba de regreso a su vivienda.

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"Lo subieron a un auto y se lo llevaron"

Carina, la madre del joven, denunció a principios de semana que el joven fue secuestrado. "A punta de pistola, lo subieron a un auto y se lo llevaron. Hay personas que se quebraron y contaron lo que pasó. Después se buscaron cámaras y se pudo ver el momento en que se lo llevaban", expresó durante una marcha llevada a cabo en Capitán Bermúdez para pedir el esclarecimiento del hecho.

Para la mujer, las imágenes tomadas por cámaras de videovigilancia son más que claras: "Se bajan dos personas, lo encañonan, lo meten al auto y se lo llevan". Esto habría sucedido a alrededor de las 9.30 del sábado. Los responsables también amenazaron a otro joven que acompañaba a Gastón. En el mismo sentido, la mujer aseguró que los investigadores tienen “los nombres de las personas que se lo llevaron”.