Crimen de Sofía Delgado: para el fiscal fue un femicidio y la mataron "por placer"

En ese sentido, el fiscal explicó que la principal hipótesis es que "fue un femicidio en términos de matar por placer a una persona de sexo femenino". Refirió que Sofía Delgado fue una "víctima vulnerable". Lo que trascendió es que uno de los acusados se valió de una relación sentimental con la joven para poder planificar su asesinato.

Femicidio

Alejandro B., Eduardo M. y Brian B. participaron del crimen de Sofía. Por lo cual, para ellos tres el delito atribuido fue homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas cometido contra una mujer mediando violencia de género en calidad de autores. Mientras tanto, para las mujeres detenidas, Miranda L. y Natalia P., la imputación fue por encubrimiento agravado.

Entre las principales evidencias expuestas en la audiencia, destacó el funcionario, se encuentran las conversaciones que Alejandro B. mantuvo Eduardo M. por celular. En ellas, explicó, se da entender que planificaron la muerte de la joven. "Los mensajes que había eran propuestas de Alejandro B. Hablan de Sofía, de una chica que no tenía madre y nadie iba a reclamar. Sofía estaba distanciada hacía dos años de la madre", indicó Ortigoza.

"Luego, hablan de Sofía para descargar su ira entre los dos. Hay vínculos de internet de páginas pornográficas con mujeres atadas", agregó el fiscal. En tanto, aseguró que la joven fue asesinada en el taller mecánico y que participaron los tres hombres acusados "tanto en la comisión del hecho como en el descarte del cuerpo en el descampado", agregó.

En cuanto a las mujeres, explicó que el rol de cada una "no está del todo claro para la Fiscalía". "Hay un grado de probabilidad, se encontraron en sus domicilios cosas relacionadas a los imputados. No pude pedir prisión preventiva porque no hay peligro procesal", explicó.