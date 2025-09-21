Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Un hombre fue aprehendido tras una persecución policial. Le secuestraron un arma 9 mm y un aire comprimido modificado.

Un operativo policial terminó este sábado con la aprehensión de un hombre armado en el barrio Nueva Pompeya , al norte de la ciudad de Santa Fe. El sujeto fue sorprendido tras una persecución policial luego de que vecinos denunciaran detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de Pasaje Dusso al 7300 .

De acuerdo al reporte oficial, cerca de las 16 horas un operador del 911 recibió una llamada alertando sobre disparos en la zona. Inmediatamente se enviaron patrulleros del Comando Radioeléctrico que, al llegar al lugar, observaron a un hombre con un arma en sus manos intentando huir hacia una vivienda.

Los policías persiguieron y lograron reducir al sospechoso a pesar de su resistencia.

Arma de guerra secuestrada

En el procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, considerada un arma de guerra, en perfectas condiciones y con un total de 42 balas intactas. Además, los uniformados hallaron un aire comprimido aparentemente modificado.

Intervención judicial

La Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el aprehendido permanezca detenido, sea identificado y se le forme causa como presunto autor de resistencia a la autoridad y tenencia indebida de arma de fuego y municiones de guerra.