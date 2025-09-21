Uno Santa Fe | Policiales | Nueva Pompeya

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Un hombre fue aprehendido tras una persecución policial. Le secuestraron un arma 9 mm y un aire comprimido modificado.

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de septiembre 2025 · 12:36hs
El arma de guerra secuestrada

gentileza

El arma de guerra secuestrada

Un operativo policial terminó este sábado con la aprehensión de un hombre armado en el barrio Nueva Pompeya, al norte de la ciudad de Santa Fe. El sujeto fue sorprendido tras una persecución policial luego de que vecinos denunciaran detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de Pasaje Dusso al 7300.

Persecución y arresto

De acuerdo al reporte oficial, cerca de las 16 horas un operador del 911 recibió una llamada alertando sobre disparos en la zona. Inmediatamente se enviaron patrulleros del Comando Radioeléctrico que, al llegar al lugar, observaron a un hombre con un arma en sus manos intentando huir hacia una vivienda.

Los policías persiguieron y lograron reducir al sospechoso a pesar de su resistencia.

Arma de guerra secuestrada

En el procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, considerada un arma de guerra, en perfectas condiciones y con un total de 42 balas intactas. Además, los uniformados hallaron un aire comprimido aparentemente modificado.

Intervención judicial

La Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el aprehendido permanezca detenido, sea identificado y se le forme causa como presunto autor de resistencia a la autoridad y tenencia indebida de arma de fuego y municiones de guerra.

Nueva Pompeya arma balas
Noticias relacionadas
El dolor de María Luisa, un pueblo que pide justicia por el asesinato de Damián Strada.

Los últimos movimientos de Damián Strada antes de ser brutalmente asesinado: mensajes extraños y pedidos de dinero

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Delivery de cocaína detenido tras persecución policial en Barranquitas

Delivery de cocaína detenido tras una persecución policial en Barranquitas

San Javier: detuvieron a un hombre acusado de amenazas y abuso de armas contra su expareja y el actual novio

San Javier: detuvieron a un hombre acusado de amenazas y abuso de armas contra su expareja y el actual novio

Lo último

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Último Momento
Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

Ovación
Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná