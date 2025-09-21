Rosario: cayeron cuatro narcos que vendían drogas de diseño valuadas en $61.500.000

La Policía Federal los investigaba desde enero, tras infiltrarse en grupos de mensajería encriptada. Hay cuatro detenidos en seis allanamientos

La droga fue secuestrada antes de la realización de fiestas electrónicas

En la previa de una fiesta electrónica masiva en Rosario , la Policía Federal allanó a dealers de drogas sintéticas a los que venía investigando desde enero, tras infiltrarse en grupos de las aplicaciones de mensajería Telegram y Zangi.

La pesquisa tuvo como punto de partida la detección de una fiesta tecno del DJ Oosti, que sería utilizada por los narcos como escenario para comercializar su mercadería. Antes de que se llevará a cabo, la Justicia Federal ordenó los allanamientos, lo que permitió confirmar los indicios que los investigadores habían reunido desde comienzos de 2025 a través de patrullajes cibernéticos y la infiltración en grupos de comercialización de drogas de diseño en redes sociales.

Allanamientos

Con los elementos probatorios ya reunidos, los pesquisas antinarcóticos de la Policía Federal Argentina solicitaron las órdenes judiciales y ejecutaron un operativo de allanamientos simultáneos en seis domicilios: Paraguay al 1800, Zeballos al 3100, Coussirat al 2800, Urquiza al 1200, Italia al 1200 y España al 2900.

El despliegue permitió la aprehensión de los cuatro principales investigados y el secuestro de estupefacientes.

Elementos probatorios incriminantes

En los inmuebles allanados fueron incautados:

- 866 pastillas de éxtasis,

- 100 dosis de LSD,

- 170 gramos de cristales de MDMA,

- 28 gramos de cocaína,

- cocaína rosa (Tussi),

- cogollos de marihuana,

- dos frascos de ketamina,

además de insumos químicos, fertilizantes, luces y aireadores empleados para la producción de narcóticos.

Atribución delictiva

La novedad sobre los allanamientos, aprehensiones y secuestros fue informada a la Jefatura de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal Argentina, que comunicó lo actuado al fiscal federal Santiago Alberdi. El representante del Ministerio Público dispuso que los cuatro aprehendidos siguieran privados de su libertad, fueran identificados y se les forme causa como presuntos infractores a la ley nacional de estupefacientes N.º 23.737.

