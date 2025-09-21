Uno Santa Fe | Policiales | pareja

Pérez: pareja de ladrones baleados al asaltar a un gendarme que manejaba un Uber estando franco de servicio

Una pareja que subió como pasajero golpeó y asaltó al conductor. Pero, se toparon con un gendarme, que reaccionó, se identificó y los baleó a ambos.

Por Juan Trento

21 de septiembre 2025 · 13:49hs
Este sábado, cuando faltaban pocos minutos para llegar a la medianoche, en avenida de Los Talas y calle Julio Vanzo en la ciudad de Pérez en el departamento Rosario, y mientras un sargento primero de Gendarmería Nacional realizaba en horario franco de servicio y de civil trabajo de transporte de pasajero con su auto particular y mediante la aplicación UBER, fue asaltado y golpeado por una pareja de novios que subieron como pasajeros. El gendarme se identificó como integrante de la fuerza de seguridad nacional, y les impartió la orden de deponer la actitud. Los ladrones reaccionaron con más violencia y entonces el suboficial con su arma reglamentaria y los baleó a ambos. Luego, llamó a la Policía, y describió el suceso. El gendarme luego recuperó los efectos que le fueron sustraídos, la billetera y el dinero.

Asistencia

El suboficial de Gendarmería Nacional, aguardo la llegada de la Policía y de médicos en dos ambulancias del SIES 107, que él mismo pidió cuando se comunicó con uno de los operadores de la central de emergencias 911. Una vez que arribaron los profesionales asistieron a la pareja baleada, que fue identificada: ella es D. P. A. de 29 años y él E. J. E. de 30, que cuenta con antecedentes penales y un pedido de captura activo librado por la justicia. Ambos heridos fueron llevados al hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde quedaron internados y privados de su libertad, en el marco de la investigación criminal del suceso.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque criminal sufrido por el suboficial de Gendarmería, su reacción, la pareja de novios baleados a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, que fueron los responsables de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor. Secuestraron el arma del gendarme, y durante la jornada de este domingo será decidida su situación procesal en función a los hechos. Mientras tanto y por orden del fiscal de Flagrancia de la Policía de Investigaciones PDI, ambos novios baleados, quedaron internados y con custodia policial.

