Desbaratan banda criminal que operaba en Esperanza, Rosario y Santa Fe: detuvieron a varios integrantes

Tras una investigación conjunta entre fiscalías de Santa Fe, Rosario y Esperanza, la PDI realizó una decena de allanamientos. Secuestraron armas largas, granadas de uso militar, cocaína y elementos vinculados al juego clandestino.

Este miércoles a primera hora, y tal como fue informado durante su ejecución, se realizaron una decena de allanamientos en los barrios Nueva Esperanza, Transporte y Los Ángeles de la ciudad de Santa Fe , en el marco de una investigación coordinada por tres fiscalías que trabajaron de manera articulada: Rosario, Esperanza y Santa Fe .

El saldo del operativo policial fue de cuatro personas aprehendidas y el secuestro de dos armas largas, dos granadas de uso militar, cocaína, una caja fuerte, teléfonos celulares, balas y cartuchos , además de elementos compatibles con los utilizados en el juego clandestino .

Debido a la presencia de granadas de uso militar, fueron convocados especialistas de la Brigada de Explosivos de la policía de la ciudad de Santa Fe, quienes trabajaron en el lugar para proceder a su neutralización segura.

Investigación

Un patrullaje permanente en redes sociales y el análisis de sus publicaciones fue el punto de partida de una investigación que permitió vincular distintos puntos geográficos de la provincia de Santa Fe, particularmente Rosario, Esperanza y la ciudad de Santa Fe.

A partir de esas tareas iniciales, tres fiscales coordinaron esfuerzos para avanzar en la pesquisa sobre la actividad de una banda criminal, con la participación de investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) de distintas regiones.

En ese marco, la PDI Región I con sede en Santa Fe realizó un análisis criminal que permitió identificar diversas zonas donde residirían integrantes de la organización delictiva. Con esa información y con elementos probatorios reunidos durante la investigación, los fiscales solicitaron una decena de órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas de manera simultánea en distintos puntos de la capital provincial.

Delitos imputados

Las autoridades informaron los resultados del operativo a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez comunicó las novedades a los tres fiscales que llevan adelante la investigación.

Respecto de los cuatro aprehendidos, los fiscales ordenaron que permanezcan privados de su libertad, sean identificados y se les imputen los delitos de tenencia indebida de armas y municiones, robo calificado, y en uno de los casos infracción a la ley provincial de Microtráfico N.º 14.239.