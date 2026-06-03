Detuvieron en Bº Cabal a un hombre con pedido de captura por una causa de delitos sexuales y amenazas

Pesquisas de la División Capturas de la Policía de Investigaciones lo localizaron en un sector costero cercano al río Salado tras varias semanas de tareas de inteligencia criminal.

En las últimas horas, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la aprehensión de un hombre identificado como M.A.G., sobre quien pesaba un pedido de captura en el marco de una causa por presuntos delitos contra la integridad sexual y amenazas.

El procedimiento se realizó en la localidad de Cabal y fue el resultado de una investigación desarrollada durante varias semanas por efectivos de la División Capturas, quienes lograron determinar el posible paradero del sospechoso en una zona costera próxima al río Salado.

Aprehendido

La búsqueda se inició a partir de una orden de aprehensión emitida el 29 de mayo por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), con intervención del juez Martín Urdiales.

A partir de ese requerimiento judicial, los investigadores desplegaron distintas tareas de inteligencia criminal que permitieron ubicar al hombre en la zona costera. Durante la mañana de este miércoles, los agentes se constituyeron en el lugar, localizaron al individuo y procedieron a su detención.

Posteriormente, el sospechoso fue notificado de los hechos que se le atribuyen en la causa que se encuentra en curso.

Audiencia imputativa

Tras concretarse la aprehensión, la novedad fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones Región I, que a su vez comunicó el procedimiento al magistrado interviniente.

El juez ordenó que el acusado continúe privado de su libertad, que sea trasladado a Medicina Legal para la correspondiente revisión médica y que se realicen los trámites de identificación de rigor.

Además, quedó a disposición de la Oficina de Gestión Judicial, organismo que deberá definir el lugar, día y horario en que se llevará adelante la audiencia imputativa, donde se formalizarán las acusaciones en su contra.