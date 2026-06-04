Esta tarde de miércoles en San José del Rincón, una vecina de 36 años interceptó a dos patrullas policiales —una del Comando Radioeléctrico de la Costa y otra de la Comisaría 14ª— que realizaban recorridas preventivas por la zona de Callejón Acería y el terraplén.
San José del Rincón: detuvieron a un hombre que efectuó disparos en un baldío tras una discusión
Una denuncia realizada por una mujer en plena vía pública por un episodio de violencia protagonizado por su hermano derivó en un operativo policial. El hombre fue aprehendido y los agentes secuestraron un arma de fuego junto a un cartucho percutado.
Por Juan Trento
La mujer relató a los agentes que minutos antes había mantenido una discusión con su hermano, a quien le había recriminado el consumo de sustancias estupefacientes. Según su testimonio, el hombre, al advertir la presencia policial, ingresó al inmueble, tomó una escopeta y se dirigió al patio trasero, desde donde efectuó un disparo hacia un descampado.
Aprehendido
Ante la situación de violencia y la conmoción generada entre los vecinos, los efectivos actuaron con rapidez y aprehendieron a E. A. M., de 32 años, quien reconoció haber realizado el disparo y haber ocultado el arma en su habitación antes de la llegada de los móviles policiales.
Con autorización de la propietaria de la vivienda, los uniformados ingresaron al domicilio y secuestraron una escopeta calibre 16 marca Gaucha-Iga. Además, en el baldío ubicado detrás de la vivienda hallaron y secuestraron un cartucho percutado.
Amenazas y abuso de armas
Los policías informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El funcionario judicial dispuso que el hombre continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor de los delitos de amenazas y abuso de armas.
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