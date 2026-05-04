Robaron una caja fuerte con $2.000.000 de una droguería, en pleno macrocentro de la ciudad

El robo ocurrió el sábado: delincuentes vulneraron el edificio y se llevaron una caja fuerte. La PDI investiga con cámaras y testigos, y sospecha que tenían información previa del lugar

Este fin de semana, una denuncia de un particular, propietario de la droguería Unifar , ubicada sobre Hipólito Yrigoyen al 2900 , entre 4 de Enero y 9 de Julio , alertó a un operador de la central de emergencias 911 sobre un robo cometido en el edificio. La advertencia surgió a partir de un comunicado de la agencia de seguridad que monitorea el inmueble.

Minutos después, llegaron al lugar oficiales de la Brigada Motorizada de la policía capitalina, quienes constataron la faltante de una caja fuerte que, según los propietarios, contenía dos millones de pesos en efectivo . Además, detectaron una abertura completamente vulnerada , por donde habrían ingresado y escapado el o los delincuentes.

Testigos e imágenes

Los efectivos de la Brigada Motorizada preservaron el lugar hasta la llegada de los peritos, mientras entrevistaban a vecinos de la zona en busca de testigos que pudieran aportar información. En ese marco, también verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado movimientos de los sospechosos, tanto al ingresar como al retirarse del lugar.

Peritajes criminalísticos

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó la realización de peritajes criminalísticos, la identificación de posibles testigos y el secuestro de imágenes de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de lograr la identificación y aprehensión de los autores.

Los trabajos periciales estuvieron a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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