El operativo se realizó este lunes por la mañana en una zona rural de Monte Vera, luego de un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones. El detenido tenía varias armas de fuego, cargadores y más de un centenar de cartuchos.

La tranquilidad de la zona conocida como “El Chaquito” , en el distrito de Monte Vera , se vio alterada en la mañana de este lunes cuando vecinos denunciaron detonaciones de arma de fuego y dieron aviso a la central 911 .

Ante el llamado, personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe acudió al lugar y, tras un operativo, aprehendió a un hombre de 75 años que tenía en su poder un importante arsenal .

el chauito dispars Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una escopeta calibre 12 de cañón largo y un arma de fuego calibre 40, la cual estaba guardada en un estuche junto con dos cargadores y un porta cargador.

Además, se incautaron tres cajas de cartuchos calibre 12 con 25 unidades cada una, una caja con 50 cartuchos calibre 40 y otra con 37 cartuchos del mismo calibre, lo que representa más de un centenar de municiones.

El hombre fue trasladado a Medicina Legal para su evaluación y posteriormente llevado a la dependencia policial de jurisdicción, donde continúan las actuaciones judiciales correspondientes.