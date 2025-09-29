Uno Santa Fe | Santa Fe | El Chaquito

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

El operativo se realizó este lunes por la mañana en una zona rural de Monte Vera, luego de un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones. El detenido tenía varias armas de fuego, cargadores y más de un centenar de cartuchos.

29 de septiembre 2025 · 17:08hs
Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

La tranquilidad de la zona conocida como “El Chaquito”, en el distrito de Monte Vera, se vio alterada en la mañana de este lunes cuando vecinos denunciaron detonaciones de arma de fuego y dieron aviso a la central 911.

Ante el llamado, personal del Comando Radioeléctrico de Santa Fe acudió al lugar y, tras un operativo, aprehendió a un hombre de 75 años que tenía en su poder un importante arsenal.

el chauito dispars
Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una escopeta calibre 12 de cañón largo y un arma de fuego calibre 40, la cual estaba guardada en un estuche junto con dos cargadores y un porta cargador.

Además, se incautaron tres cajas de cartuchos calibre 12 con 25 unidades cada una, una caja con 50 cartuchos calibre 40 y otra con 37 cartuchos del mismo calibre, lo que representa más de un centenar de municiones.

El hombre fue trasladado a Medicina Legal para su evaluación y posteriormente llevado a la dependencia policial de jurisdicción, donde continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

El Chaquito disparo policía
Noticias relacionadas
acoso escolar y salud mental: el caso de una nina en reconquista reabre el debate sobre la prevencion del suicidio

Acoso escolar y salud mental: el caso de una niña en Reconquista reabre el debate sobre la prevención del suicidio

Confirmaron que la venta de los vuelos Rosario-Madrid comenzará el 1 de diciembre

Confirmaron que la venta de los vuelos Rosario-Madrid comenzará el 1 de diciembre

El gobierno santafesino ya llevó adelante la iniciativa en barrio San Lorenzo con buenos resultados

Santa Fe implementa la Intervención Barrial Focalizada en Barranquitas para reducir la violencia: de qué se trata

San Jerónimo, santo patrono de Santa Fe de la Vera Cruz

Este 30 de septiembre se conmemora a San Jerónimo, el patrono de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

Lo último

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Último Momento
Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Vecinos denunciaron disparos en El Chaquito y la policía detuvo a un hombre de 75 años con un arsenal

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

Video: la Policía de Santa Fe empleó por primera vez una pistola Taser para reducir a una agresora

Ovación
Enrico, por UNO 106.3: Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice

Enrico, por UNO 106.3: "Me dolió irme libre de Colón luego de todo el sacrificio que hice"

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Capibaras XV será la franquicia litoraleña en el Súper Rugby

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

Unión se presentó en el Apertura de Brasil con un triunfo ante Unifacisa

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

¿El Pulga Rodríguez podrá despedir el año dentro de la cancha?

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Colón vuelve a los entrenamientos con una baja confirmada

Policiales
Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'