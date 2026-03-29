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Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

La Provincia actualizó los valores de las sanciones por caza furtiva, tráfico y tenencia ilegal de animales silvestres. Buscan reforzar el efecto disuasivo y fortalecer la protección de la biodiversidad

29 de marzo 2026 · 13:52hs
Santa Fe endurece multas por delitos contra la fauna: pueden superar los $3,4 millones

gentileza

La provincia de Santa Fe actualizó los montos de las multas por infracciones vinculadas a la fauna silvestre, en el marco de una nueva normativa que apunta a reforzar la protección de la biodiversidad y combatir delitos ambientales.

Trafica fauna autoctona

A través de la resolución 36/2026 del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, los valores pasaron de un mínimo de $32.948,30 y un máximo de $2.745.177,80, a un nuevo rango que va desde $41.485,00 hasta $3.456.434,80. La medida busca que las sanciones tengan un impacto real frente a prácticas como la caza furtiva, el tráfico ilegal de fauna y la tenencia indebida de animales silvestres.

Desde el gobierno provincial remarcaron que, al inicio de la gestión en diciembre de 2023, las multas estaban completamente desactualizadas: no se modificaban desde 2013 y oscilaban entre apenas $188,90 y $15.738,70, cifras consideradas irrisorias frente al daño ambiental generado.

“El cuidado de la biodiversidad no puede sostenerse con sanciones simbólicas. Actualizar las multas es darle al Estado herramientas reales para proteger nuestra fauna y dejar en claro que los delitos ambientales tienen consecuencias”, sostuvo el ministro de Ambiente, Enrique Estévez.

Más controles y políticas de conservación

La actualización de las multas se enmarca en una política integral que combina sanción, prevención y trabajo territorial. Entre las principales acciones, se destacan:

  • Elaboración de mapas de atropellamiento de fauna para identificar zonas críticas en rutas.
  • Instalación de señalización estratégica para reducir siniestros.
  • Campañas de concientización ciudadana sobre el cuidado de la fauna.
  • Operativos conjuntos con fuerzas de seguridad para combatir el comercio ilegal y rescatar animales.

Rescate de fauna: cifras en alza

El fortalecimiento de los controles también se refleja en los resultados: durante 2025, la Provincia registró el rescate de 677 ejemplares de fauna silvestre en 91 operativos realizados en conjunto con distintas fuerzas.

Estos procedimientos incluyen casos de urbanización de animales, mascotismo y situaciones de tráfico ilegal, donde las especies son recuperadas para su posterior rehabilitación.

Rehabilitación y reinserción de especies

En paralelo, Santa Fe impulsa programas de rehabilitación y liberación de fauna, además de iniciativas de ranching, un sistema que permite recuperar poblaciones silvestres mediante la cría controlada y su posterior reinserción en el hábitat natural.

También se desarrollan planes de manejo de fauna, orientados a equilibrar la conservación de las especies con las actividades productivas.

La Esmeralda, eje de la política ambiental

Otro de los pilares es la transformación del Centro de Recuperación, Investigación e Interpretación de Fauna “La Esmeralda”, cuya primera etapa de obras ya fue finalizada.

El proyecto contempla nuevas instalaciones y mejoras estructurales para optimizar el tratamiento y rehabilitación de animales silvestres, incorporando estándares modernos de bienestar animal. El objetivo es consolidar este espacio como un centro de referencia en conservación de la biodiversidad en la provincia.

• LEER MÁS: Decomisaron más de 500 animales silvestres en la Ruta 34 y fueron trasladados a La Esmeralda: cuál será su destino final

multas fauna Santa Fe
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