Dos jóvenes detenidos en Santa Clara de Saguier: los acusan de lesiones y de un intento de homicidio en Frontera

La PDI detuvo a dos sospechosos de 18 y 19 años y secuestró celulares clave para esclarecer el ataque armado en barrio San Javier de Frontera

Este jueves se realizaron dos allanamientos en la localidad de Santa Clara de Saguier , departamento Castellanos, como resultado de una investigación por una tentativa de homicidio ocurrida el martes 24 de marzo en el barrio San Javier de la ciudad de Frontera .

Los dos aprehendidos , uno en cada inmueble, fueron identificados como T. M. , de 19 años, y S. M. , de 18. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron cinco teléfonos celulares , en los que se presume podría haber información vinculada no solo a este ataque armado , sino también a otros hechos de características similares ocurridos en los últimos meses.

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Denuncia y asistencia

Durante la madrugada del martes 24 de marzo, vecinos del barrio San Javier escucharon múltiples disparos de arma de fuego y dieron aviso inmediato a la Policía, exigiendo su presencia en el lugar.

Al arribar, los agentes encontraron a tres personas heridas. El caso más grave es el de un hombre de 28 años, quien fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco (Córdoba).

La víctima fue atendida por médicos del área de emergentología, quienes constataron múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, fue derivado a la unidad de terapia intensiva, donde permanece en estado delicado.

Investigación

Desde el mismo martes, los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron en la recolección de testimonios y en el análisis de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas de la zona.

En paralelo, agentes del área Científica realizaron los peritajes criminalísticos de rigor. Con los elementos reunidos —testimonios, imágenes y resultados preliminares— se logró establecer la posible identidad de los agresores, información que fue elevada al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Delitos imputados

Las autoridades informaron los resultados de los procedimientos a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención a la fiscalía del MPA.

El fiscal interviniente ordenó que ambos sospechosos continúen privados de su libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de los delitos de lesiones y tentativa de homicidio.

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