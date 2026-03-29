Cuatro billeteras virtuales deberán devolver más de $29.000.000 a dos víctimas de estafas virtuales

La Justicia ordenó la restitución del dinero tras comprobar negligencia en los controles de identidad. Dos clientes recuperarán fondos que habían sido transferidos de manera fraudulenta a cuentas abiertas con datos biométricos falsificados

La Justicia de la ciudad de Santa Fe ordenó que cuatro billeteras virtuales devuelvan un total de $29.087.579,55 a dos clientes que fueron víctimas de estafas virtuales , en el marco de una investigación penal que lleva adelante el fiscal del MPA, Agustín Nigro .

La medida fue dispuesta tras un pedido de cese del estado antijurídico , luego de que se determinara que las entidades financieras actuaron con negligencia en los procesos de validación de identidad al momento de habilitar cuentas. La resolución fue avalada por el juez Sergio Carraro , en una audiencia realizada en los tribunales santafesinos.

Según detalló el fiscal, una de las víctimas recibirá $16.685.703,55, mientras que la otra recuperará $12.401.876, montos que corresponden a los fondos que tenían en sus cuentas antes de ser vaciadas de forma fraudulenta a mediados del año pasado.

En la investigación se estableció que ambas personas operaban en una misma plataforma de inversiones, desde donde el dinero fue transferido a cuentas abiertas a su nombre en otras billeteras virtuales, pero utilizando fotos y datos biométricos de terceros, lo que permitió concretar la maniobra delictiva.

Nigro remarcó que la investigación por las estafas sigue en curso y que se trabaja para identificar a los responsables de las maniobras, en un contexto de creciente preocupación por los delitos digitales en la provincia.

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