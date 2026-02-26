Uno Santa Fe | El País | bono

Jubilados y pensionados: el bono de $70.000 de Ansés sigue en marzo

El bono tiene carácter compensatorio por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N.º 27.609 de Índice de Movilidad Jubilatoria

26 de febrero 2026 · 13:11hs
Continuará el bono de $70.000 en marzo para jubilados y pensionados de Ansés

ChatGPT

Continuará el bono de $70.000 en marzo para jubilados y pensionados de Ansés

El Gobierno nacional otorgó un bono extraordinario previsional de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, que se abonará en marzo, mediante el Decreto 109/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y entrará en vigencia desde el 25 de febrero.

bono marzo 2026 jubilados

Según los considerandos del decreto publicado en el Boletín Oficial, el bono tiene carácter compensatorio por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N.º 27.609 de índice de movilidad jubilatoria sobre los haberes de los adultos mayores de menores ingresos. El decreto señala que esa norma, vigente desde marzo de 2021, “presentaba graves y serios inconvenientes” al no resguardar el riesgo inflacionario.

jubilados Ansés bono mayo jubilaciones.jpg

La medida alcanza a tres grupos de beneficiarios a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés): titulares de prestaciones contributivas previsionales otorgadas en virtud de la Ley N.º 24.241 y regímenes anteriores cuya movilidad se rija por el artículo 32; beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) creada por la Ley N.º 27.260; y titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables.

El monto máximo del bono es $70.000

El monto máximo de $70.000 corresponde a quienes perciban, por la suma de todos sus beneficios vigentes, un importe menor o igual al haber mínimo garantizado establecido por el artículo 125 de la Ley N.º 24.241. Para quienes superen ese umbral, el bono será el necesario para alcanzar el tope equivalente al haber mínimo más $70.000.

El decreto establece que el bono es no remunerativo, no susceptible de descuento y no computable para ningún otro concepto. Los beneficios deben encontrarse vigentes en el mensual en que se realice la liquidación y en el caso de pensiones con copartícipes, se considerarán como un único titular.

La norma faculta a la Ansés a dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias para su implementación, administración, otorgamiento, pago, control y supervisión, incluido el recupero de percepciones indebidas, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

bono jubilados jubilados y pensionados marzo Javier Milei Boletín Oficial Ansés
Noticias relacionadas
Los dirigentes de la mesa chica de la CGT se reunirán este miércoles

La CGT y la reforma laboral: el sector duro lanzó otro paro, pero creen que no hay clima para otra protesta

segun el indec, la actividad economica subio en diciembre y cerro el 2025 con un crecimiento del 4,4%

Según el Indec, la actividad económica subió en diciembre y cerró el 2025 con un crecimiento del 4,4%

La percepción de confianza en el gobierno de Javier Milei tuvo la tercera caída consecutiva

Por tercer mes, el Índice de Confianza en el Gobierno de Javier Milei presentó una caída

Dónde conviene depositar un plazo fijo

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Lo último

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Último Momento
Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el Argentina avanza hacia una mayor apertura comercial

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el Argentina avanza hacia una mayor apertura comercial

Premios por asistencia perfecta: proponen que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Premios por asistencia perfecta: proponen que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Ovación
¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Atento Colón: ¿Por qué Emelec no puede inscribir a José Neris?

Atento Colón: ¿Por qué Emelec no puede inscribir a José Neris?

La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos