La medida de la Anmat fue tomada luego de verificarse que carecen de registros sanitarios correspondientes

Anmat prohibió varios productos cosméticos y de cuidado personal en todo el territorio nacional

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la comercialización en todo el territorio nacional diferentes productos cosméticos y de cuidado personal que presentaban irregularidades en su rotulado, según una disposición publicada en el Boletín Oficial.

Anmat informó que, mediante la Disposición N.º 793/26 , se prohíbe el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta en línea y la distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos:

“RUCREM CURATIVA – Presentación 90 g”, crema cicatrizante y antiséptica.

“RUCREM BLOQUEADOR SOLAR RB FPS 80 – Cont. neto 220 ml”, para piel extremadamente sensible a la quemadura solar.

“SOLUCIÓN DESINFLAMANTE EN CREMA ATO-FLEX FORTE”, indicada para aliviar procesos de dolor y/o inflamación de ligamentos, articulaciones, músculos y tendones.

La medida fue tomada luego de comprobar que la firma LABORATORIO RUEFENACHT, firma que comercializaba los productos, no tiene autorización para fabricar cosméticos. Además, se verificó que el legajo N.º 2.557 consignado en el rotulado corresponde a la firma EPSILON STAFF CONSULTING & WAREHOUSE DE MIRIAM PATRICIA JUÁREZ, habilitada ante Anmat como importadora de productos cosméticos, aunque esta declaró no haber participado en ninguna etapa de elaboración, importación ni comercialización de los productos involucrados.

Por otro lado, se verificó también que los productos no están registrados en la base de datos de cosméticos de Anmat.

Anmat prohibió también un producto contra las verrugas

Anmat informó que, mediante la Disposición Nº 802/2026, se ha prohibido el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de la especialidad medicinal identificado como:

“VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)” comercializado por la firma LABORATORIO FIORANO DE CLAUDIO GAMBINO.

Se trata de un medicamento indicado para la eliminación de callos y verrugas. La medida fue tomada luego de detectar que el mismo no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional.

Por otro lado, tampoco se encuentra codificado en la Farmacopea Argentina, dado que no figura en el Anexo de la Disposición Anmat 8.417/2016.

La firma se encuentra habilitada por esta Administración Nacional para elaborar productos de farmacopea y de higiene personal, cosméticos y perfumes, aunque no se encuentra habilitada para la elaboración y comercialización de especialidades medicinales.

Con el objetivo de proteger a la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios, Anmat dispuso la prohibición del producto en cuestión hasta tanto obtenga las autorizaciones correspondientes.